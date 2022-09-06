صبري: جنين قلعة للصمود خرّجت العلماء ومحبي" الأقصى"

أشاد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، اليوم الثلاثاء، بمخيم جنين ومدينتها وصمودها ومقاومتها ونصرتها للمسجد الأقصى.

وقال صبري في بيان صحفي، معقباً على أحداث جنين الليلة: إن "جنين قلعة من قلاع الصمود، ومنها خرج العلماء والرجال الصادقين، عرفنا أهلها بحبهم للأقصى ونصرتهم له"، مضيفاً: "الآن أهل جنين أمام عدوان الاحتلال وحدهم، والكل في صمت".

واستشهد، فجر اليوم الثلاثاء، الشاب محمد موسى محمد سباعنة (29 عاماً)، وأصيب أكثر من 16 آخرين بجروح مختلفة، بينهم إصابة حرجة ومسعف في الإغاثة الطبية، خلال اقتحام مدينة جنين وتفجير شقة الشهيد رعد خازم.

وفجّرت قوات الاحتلال شقة الشهيد رعد خازم بطل عملية "ديزنغوف" في (تل أبيب) في 7 إبريل الماضي، والتي أدت لمقتل 3 مستوطنين.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال، كما تصدى شبان بالحجارة لجيبات الاحتلال وأشعلوا الإطارات المطاطية.

وزفت حركة "حماس" في بيان لها الشهيد المجاهد محمد موسى سباعنة (29 عامًا)، وأشادت ببطولة جنين وصمودها في وجه آليات الاحتلال خلال هدم شقة الشهيد البطل رعد خازم منفذ عملية (تل أبيب) البطولية".

وقالت: "على العدو المجرم أن يعرف بأس ثوارنا ومقاومينا، وأن يدرك أن عقوباته الجماعية وهدم المنازل وترويع الآمنين لم ولن يجلب له أمنًا، وأنّ جرائمه ستواجه بالرصاص وبكل الوسائل المتاحة، فشعبنا ومقاومتنا له بالمرصاد".

المصدر / فلسطين أون لاين