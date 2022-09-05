"الجزيرة" تستنكر محاولة الاحتلال التنصل من مسؤوليته قتل "أبو عاقلة"

استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية تنصل جيش الاحتلال الإسرائيلي من مسؤوليته عن اغتيال شيرين أبو عاقلة.

وقالت الشبكة القطرية إنها تستنكر عدم اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي الصريح بجريمته ومحاولته التملص من ملاحقة الجناة.

وطالبت بتولي جهة دولية مستقلة التحقيق في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة لإقرار العدالة.

وأوضحت الجزيرة أن الاعتراف الإسرائيلي الضمني المتردد يراد به التنصل من المسؤولية الجنائية عن قتلها.

ورجّح جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، أن تكون أبو عاقلة قد قُتلت بنيران "خاطئة"، أطلقها جندي إسرائيلي، دون أن تنفي فرضية مقتلها على يد مسلحين فلسطينيين.

وجاء في بيان تضمن الاستنتاجات النهائية للتحقيق الذي أجراه جيش الاحتلال: "بعد سلسلة التحقيقات التي أجراها فريق مهني متخصص، لا يمكن تحديد، بصورة جازمة، من كان وراء مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، رغم وجود احتمال كبير في أن تكون الصحفية قد قتلت بنيران خاطئة للجيش في أثناء إطلاق النار على من تم تشخيصهم كمسلحين فلسطينيين خلال معركة تعرضت فيها قواتنا إلى وابل من الرصاص الكثيف والعشوائي بشكل عرض حياة الجنود للخطر".

وقُتلت أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة" في 11 مايو/ أيار 2022، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها أصيبت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الرأس في أثناء تغطيتها اقتحامه لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.





المصدر / فلسطين أون لاين