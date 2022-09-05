حزب الله اللبناني يبارك عملية الأغوار

بارك حزب الله اللبناني عملية الأغوار التي نفّذها مقاومون فلسطينيون ضد حافلة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي أسفرت عن إصابة 9 جنود.
وقال بيان لحزب الله: "نبارك العملية النوعية الشجاعة التي نفذها مجاهدون فلسطينيون ضد حافلة جنود صهيونية في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية".
ويرى الحزب في العملية تأكيدًا دائمًا على تصميم الشعب الفلسطيني على مواجهة العدو الإسرائيلي والتصدي لاعتداءاته، وقدرة متميزة على اختراق تحصيناته وإجراءاته الأمنية وتوجيه الضربات له في أي منطقة في كيانه الغاصب، وفق البيان.
وعَدَّ حزب الله العملية وسواها من المواجهات البطولية التي يخوضها شعبنا الفلسطيني على امتداد الأراضي المحتلة تجسيدًا حقيقيًا لإيمانه بحقه الراسخ في المقاومة، وعزمه وإرادته على مواصلة طريق التحرير حتى تحقيق النصر.
المصدر / فلسطين أون لاين