حزب الله اللبناني يبارك عملية الأغوار

بارك حزب الله اللبناني عملية الأغوار التي نفّذها مقاومون فلسطينيون ضد حافلة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي أسفرت عن إصابة 9 جنود.

وقال بيان لحزب الله: "نبارك العملية النوعية الشجاعة التي نفذها مجاهدون ‏فلسطينيون ضد حافلة جنود صهيونية في منطقة الأغوار شرقي ‏الضفة الغربية".

ويرى الحزب في العملية تأكيدًا دائمًا على تصميم الشعب الفلسطيني ‏على مواجهة العدو الإسرائيلي والتصدي لاعتداءاته، وقدرة متميزة ‏على اختراق تحصيناته وإجراءاته الأمنية وتوجيه الضربات له في ‏أي منطقة في كيانه الغاصب، وفق البيان.

‎وعَدَّ حزب الله العملية وسواها من المواجهات البطولية التي ‏يخوضها شعبنا الفلسطيني على امتداد الأراضي المحتلة تجسيدًا حقيقيًا ‏لإيمانه بحقه الراسخ في المقاومة، وعزمه وإرادته على ‏مواصلة طريق التحرير حتى تحقيق النصر.

المصدر / فلسطين أون لاين