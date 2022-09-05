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أول تعليق من "حماس" حول نتائج تحقيقات الاحتلال باغتيال "أبو عاقلة"

05 سبتمبر 2022 . الساعة 17:46 بتوقيت القدس
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علّقت حركة المقاومة الإسلامية حماس حول نتائج تحقيقات الاحتلال الإسرائيلي ومزاعمه الأخيرة حول قضية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس: التحقيقات التي نشرها جيش الاحتلال حول استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، محاولة جديدة للتهرب من مسؤوليته الكاملة عن جريمة الاغتيال التي أثبتتها كل الوقائع والحقائق المادية والدلائل الميدانية".

وأضاف قاسم: "قتل جيش الاحتلال للصحفية شيرين أبو عاقلة، هي جريمة مكتملة الأركان، يجب أن يحاسب عليها الاحتلال وعدم السماح له بالإفلات من العقاب".

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #حازم قاسم #شيرين أبو عاقلة

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