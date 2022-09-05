أول تعليق من "حماس" حول نتائج تحقيقات الاحتلال باغتيال "أبو عاقلة"

علّقت حركة المقاومة الإسلامية حماس حول نتائج تحقيقات الاحتلال الإسرائيلي ومزاعمه الأخيرة حول قضية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس: التحقيقات التي نشرها جيش الاحتلال حول استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، محاولة جديدة للتهرب من مسؤوليته الكاملة عن جريمة الاغتيال التي أثبتتها كل الوقائع والحقائق المادية والدلائل الميدانية".

وأضاف قاسم: "قتل جيش الاحتلال للصحفية شيرين أبو عاقلة، هي جريمة مكتملة الأركان، يجب أن يحاسب عليها الاحتلال وعدم السماح له بالإفلات من العقاب".

المصدر / فلسطين أون لاين