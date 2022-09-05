طالع الكشف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الإثنين، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع ليوم غدٍ الثلاثاء 6 سبتمبر 2022.

وأشارت إلى أنّ السفر ليوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلتين الثامنة والتاسعة من كشف (31/2022)، بالإضافة إلى الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (34/2022).

ودعت المسافرين إلى التواجد غدًا في تمام الساعة 08:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونبّهت المسافرين إلى أنّه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، مُشدّدةً على إحضار بطاقة الهوية مع كلّ مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما دعت إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وللاطلاع على كشف المسافرين (31/2022): انقر هنا

وللاطلاع على كشف الجوازات المصرية (34/2022): انقر هنا

أما للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر: انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين