فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وظيفة شاغرة في بلدية المغراقة

طالع الكشف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

"المالية" برام الله تُعلن موعد صرف رواتب الموظفين في الضفة وغزة

تشييع جثمان الشهيد طاهر زكارنة في جنين

حنيني: مخططات الاستيطان المتصاعدة جرائم ينبغي التصدي لها

مَنْ قتل العميل؟ ومَنْ قتل القاتل؟

"أحمد بهلول".. قفزات بطولية في فن التايكواندو وطموح للعالمية

"الإعلام الحكومي" يُدين جريمة اغتيال الصحفي نضال إغبارية

"منتفعو الشؤون" يترقبون صرف مخصصاتهم لتلبية احتياجات أسرهم وتسديد ديونهم

طالع إحصائية حركة معابر غزة خلال أغسطس

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

تقرير طالع الكشف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

05 سبتمبر 2022 . الساعة 14:38 بتوقيت القدس
...
معبر رفح الفلسطيني الحدودي مع جمهورية مصر العربية (أرشيف)

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الإثنين، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع ليوم غدٍ الثلاثاء 6 سبتمبر 2022.

وأشارت إلى أنّ السفر ليوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلتين الثامنة والتاسعة من كشف (31/2022)، بالإضافة إلى الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (34/2022).

ودعت المسافرين إلى التواجد غدًا في تمام الساعة 08:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونبّهت المسافرين إلى أنّه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، مُشدّدةً على إحضار بطاقة الهوية مع كلّ مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما دعت إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وللاطلاع على كشف المسافرين (31/2022): انقر هنا

وللاطلاع على كشف الجوازات المصرية (34/2022): انقر هنا

أما للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر: انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
#معبر رفح #آلية السفر #عدم ممانعة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة