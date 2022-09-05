"منتفعو الشؤون" يترقبون صرف مخصصاتهم لتلبية احتياجات أسرهم وتسديد ديونهم

غزة/ رامي رمانة:

يترقب منتفعو الشؤون الاجتماعية إعلان موعد محدد لصرف مخصصاتهم، من أجل تلبية احتياجات أسرهم وتسديد ديونهم.

وحسب وزارة التنمية الاجتماعية يبلغ عدد الأسر التي تتلقى مخصصات مالية 117 ألف أسرة؛ 81 ألف أسرة في قطاع غزة، و36 ألف أسرة في الضفة الغربية.

وتتفاوت قيمة المساعدة المالية من أسرة لأخرى حسب حجمها وإعالتها، والمبالغ تتراوح من 700 شيقل إلى 1800 شيقل لكل منتفع.

وبفارغ من الصبر، ينتظر المنتفع يونس عبد الله (46 عامًا) أن يتسلم مخصصه المالي بعد توقف استمر قرابة العامين.

يقول عبد الله لصحيفة "فلسطين": " أترقب موعد صرف المخصصات، أنا عاجز عن تأمين متطلبات أسرتي، والديون متراكمة".

وأضاف" كنت أنفق من المخصص المالي على علاج ابنتي المصابة بمتلازمة داون، عمرها تخطى 8 سنوات وتحتاج إلى رعاية أكبر من أي وقت مضى".

واعتاد عبد الله أن يتلقى من وزارة التنمية الاجتماعية مخصصًا ماليًا قيته 1250 شيقلًا في كل دورة توزيع.

كما تترقب المنتفعة صباح جربوع أن تستلم مخصصها المالي، لتسديد الديون المتراكمة عليها لصاحب المنزل المستأجر والتي تخطت 1500 دولار.

وبينت جربوع لصحيفة "فلسطين" أن وضعها المعيشي جدًا متدهور، وزوجها مصاب بالقلب لا يقدر على العمل. مشيرة إلى أنها "تعتاش على ما يُقدم لها من أهل الخير".

من جهته دعا المتحدث باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية صبحي المغربي وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله إلى الإسراع في صرف حقوقهم المالية.

وأوضح المغربي لصحيفة "فلسطين" أن قيمة الحقوق المالية لمنتفعي الشؤون الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة المتراكمة منذ 23 شهرًا نحو 890.5 مليون شيقلًا.

وأشار المغربي إلى أن منتفعي الشؤون الاجتماعية لم يتلقوا مخصصاتهم المالية "عن أكثر من 6 دورات بعد أن امتنع الاتحاد الأوروبي عن تقديم مساهمته"، مبينًا أن إجمالي المبلغ الذي كان يوجه لمنتفعي الشؤون الاجتماعية في كل دورة توزيع 137 مليون شيقل.

ونبه المغربي إلى أنه يضاف إلى ذلك حقوق مالية أخرى لصالح منتفعي الشؤون الاجتماعية بين عامي 2017-2020، تُقدر قيمتها بـ959 مليون شيقل، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية لا تعترف بتلك الحقوق على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي كان في تلك السنوات يقدم مساهمته للسلطة.

من جانبه أوضح مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، لصحيفة "فلسطين" أن الاتحاد سيحول مساهمته المالية في غضون أسبوع أو عشرة أيام، على الأرجح.

فيما أكد مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون، أنه سيتم صرف دفعة من مخصصات الشؤون للأسر الفقيرة، خلال سبتمبر الجاري.

وقال المدهون في تصريحات صحفية: إن الصرف سيكون لنفس الأسر التي صرفت لها جزء من دفعة مخصصات الشؤون قبل أشهر، لافتا إلى أنهم رفعوا الكشوفات لوزارة المالية التي ستحدد الموعد للصرف.

وأوضح أنه سيتم صرف دفعة ثانية للأسر المتعففة في شهر ديسمبر المقبل.

أما بخصوص صرف المستحقات للأسر، بيّن المدهون أنه لن يتم صرف الدفعات التي تأخر صرفها في الأعوام السابقة، نتيجة ما قال إنها "الأزمة المالية التي عانت منها" حكومة اشتية.