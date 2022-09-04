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بعد تدهور وضعه الصحي

السلطة تفرج عن الشيخ "عبد الرازق" من سجونها

04 سبتمبر 2022 . الساعة 22:35 بتوقيت القدس
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الشيخ إبراهيم عبد الرازق

أفرجت أجهزة أمن السلطة في طوباس اليوم الأحد، عن الشيخ إبراهيم عبد الرازق بعد 6 أيام من الاعتقال السياسي، نقل خلالها إلى المشفى جراء تردي وضعه الصحي.

وأفادت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة المحتلة أنّ أجهزة السلطة في طوباس أفرجت عن الشيخ إبراهيم عبد الرازق بعد قرار بالإفراج صادر عن محكمة طوباس.

وسبق أن نقل الشيخ إبراهيم عبد الرازق إلى مشفى طوباس التركي، الخميس الماضي، جراء تردي وضعه الصحي أثناء اعتقاله في زنازين مخابرات السلطة.

وكانت النيابة العامة التابعة للسلطة قد رفضت الخميس الماضي الإفراج عن الشيخ عبد الرازق، بحجة استكمال التحقيق، علمًا أنه مريض بالضغط والسكري.

واعتقلت أجهزة السلطة في الضفة الشيخ عبد الرازق يوم الإثنين الماضي، بعد دهم مكان عمله في طوباس، ونقلته للتحقيق في زنازين المخابرات.

والشيخ عبد الرازق من سكان قرية تياسير شمال شرق طوباس، معتقل سياسي سابق لعدة مرات وأسير محرر اعتقل مرات عديدة لدى قوات الاحتلال.

وطالبت مجموعة محامون من أجل العدالة اليوم بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي دون أي انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية.

واعتقلت أجهزة السلطة، اليوم الأحد، الصحفي محمد العتيق من بلدة برقين جنوب غرب جنين، بعد مداهمة منزله وتفتيشه بشكل همجي ومصادرة أجهزة لابتوب وهواتف وكاميرا.

ولاحقت أجهزة السلطة في الضفة، مقاومي جنين واعتقلت عددًا منهم بعد مداهمة منازلهم.

وتأتي اعتقالات أجهزة السلطة تزامنا مع إعلان جيش الاحتلال والشاباك نيتهم شن حملة اعتقالات واسعة في الضفة.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، انتهاكاتها بحق المواطنين واعتقالاتها على خلفية سياسية، معظمهم أسرى محررون.

المصدر / فلسطين أون لاين
#السلطة #اعتقال سياسي #إبراهيم عبد الرازق

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