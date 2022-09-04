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"السلطة" تلاحق مقاومي جنين وتعتقل عدداً منهم

04 سبتمبر 2022 . الساعة 10:42 بتوقيت القدس
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عناصر من أمن السلطة

لاحقت أجهزة السلطة في الضفة، فجر اليوم الأحد، مقاومي جنين واعتقلت عددا منهم بعد مداهمة منازلهم.

وبحسب لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة، اعتقلت أجهزة السلطة الشاب أسامة أبو جعص من الجابريات في مدينة جنين، وقامت بتكسير محتويات منزله، كما طالت اعتقالات أجهزة السلطة ثلاثة أشقاء، وهم: زياد وإبراهيم وأحمد القنيري من مخيم جنين.

أيضاً اعتقلت أجهزة السلطة الشاب محمود منجد العرقاوي من الجابريات في مدينة، والشاب يزن سوقية من البيادر.

وتأتي اعتقالات أجهزة "السلطة" تزامنا مع إعلان جيش الاحتلال والشاباك نيتهما شن حملة اعتقالات واسعة في الضفة.

يُشار إلى أن فيديو، حمل عنوان "المطارد"، ظهر فيه نحو 10 أشخاص ملثمين ومسلحين؛ يقومون باستعراض عسكري ومناورات سريعة بمنطقة سهلية في جنين، حاز على اهتمام كبير من وسائل الإعلام  التابعة للاحتلال الإسرائيلي، وقد بثته معظم قنوات تلفزتها خلال نشرات أخبارها الرئيسية أمس السبت".

وترجّح مصادر صحفية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي طلبت من السلطة الفلسطينية التحرك لاعتقال المشاركين في الاستعراض العسكري.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقائي السلطة #مقاومي جنين

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