فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تفاصيل عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الأخيرة

مهرجان الصورة اللبناني يحتفي بشيرين أبو عاقلة

كل ما تريد معرفته حول رجيم مقاومة الأنسولين

تحذيرات من خطورة اقتحام المستوطنين للأقصى من جهة باب الأسباط

"على صدوركم باقون".. وقفة منددة بسياسة هدم البيوت في الطيبة بالداخل المحتل

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل المنحة القطرية للزواج

إليكم تفاصيل التوقيت الشتوي الجديد

مصدر خاص يكشف تفاصيل اعتقال أمن السلطة للصحفي مجاهد السعدي

مركز: انتهاكات المحتوى الفلسطيني خلال أغسطس الأعلى منذ بداية العام

ورقة علمية: الاستقرار السياسي في (إسرائيل) مرتبط بأعمال المقاومة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

إليكم تفاصيل التوقيت الشتوي الجديد

03 سبتمبر 2022 . الساعة 20:39 بتوقيت القدس
...

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في رام الله، إن مجلس الوزراء أقر بدء العمل بالتوقيت الشتوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتأخير عقارب الساعة (60 دقيقة) اعتبارا من الساعة الثانية من فجر يوم السبت الموافق 29 تشرين أول/أكتوبر المقبل.

وأشارت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، إلى أنها وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قدمت مسبقا مقترحا لتحديد التوقيتين الصيفي والشتوي من عام 2023 ولغاية عام 2026.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي تجنبا لما يحدث من إرباك سنوي عند التغيير ما بين التوقيتين الصيفي والشتوي، وحرصا على أن يكون هناك قاعدة بيانات زمنية محددة للسنوات القادمة، ولتمكين الشركات الدولية والمحلية والجهات ذات العلاقة من تحديث أنظمتهم بما يتناسب مع التغيير الزمني.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#التوقيت الشتوي #مجلس الوزراء #التوقيت الصيفي #حكومة اشتية #ما هو التوقيت الشتوي #متى التوقيت الشتوي #بدء التوقيت الشتوي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة