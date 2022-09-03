إليكم تفاصيل التوقيت الشتوي الجديد

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في رام الله، إن مجلس الوزراء أقر بدء العمل بالتوقيت الشتوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتأخير عقارب الساعة (60 دقيقة) اعتبارا من الساعة الثانية من فجر يوم السبت الموافق 29 تشرين أول/أكتوبر المقبل.

وأشارت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، إلى أنها وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قدمت مسبقا مقترحا لتحديد التوقيتين الصيفي والشتوي من عام 2023 ولغاية عام 2026.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي تجنبا لما يحدث من إرباك سنوي عند التغيير ما بين التوقيتين الصيفي والشتوي، وحرصا على أن يكون هناك قاعدة بيانات زمنية محددة للسنوات القادمة، ولتمكين الشركات الدولية والمحلية والجهات ذات العلاقة من تحديث أنظمتهم بما يتناسب مع التغيير الزمني.

المصدر / فلسطين أون لاين