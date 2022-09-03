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هنية معزياً بوفاة المفكر اللبناني عفيف طبارة: فقدنا علمًا من أعلام الفكر والجهاد

03 سبتمبر 2022 . الساعة 17:17 بتوقيت القدس
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العالم والمفكر الإسلامي اللبناني الراحل عفيف عبد الفتاح طبارة

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم السبت د. جهاد عفيف طبارة نجل العالم والمفكر الإسلامي اللبناني عفيف عبد الفتاح طبارة الذي توفي قبل يومين معزيًا بوفاته.

وأشاد هنية بتاريخ الراحل طبارة، وبمواقفه الثابتة ضد الاحتلال ودعمه للقضية والشعب الفلسطيني.

واستذكر رئيس الحركة، تراث الراحل من الكتب والمؤلفات الإسلامية: اليهود في القرآن الكريم، تفسير روح القرآن، روح الدين الإسلامي، ومع الأنبياء في القرآن، ومُدرِّس الدين الإسلامي والخط العربي”.

وقال خلال الاتصال: "لقد فقدنا علمًا من أعلام الفكر والدعوة والجهاد، عالمًا محققًا من علماء الأمة المخلصين مشهود له بصدق الانتماء لها والدفاع عن قضاياها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وأضاف: "نعزي أنفسنا ونعزي لبنان وشعبه وأهله وعلماءه وعائلة الفقيد ومحبيه ومريديه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه".

#حماس #لبنان #إسماعيل هنية #عفيف طبارة

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