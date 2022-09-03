أسيران شقيقان يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ 28 يومًا

يواصل الأسيران الشقيقان أحمد وعدال حسين موسى من بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة، إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ 28 يومًا، احتجاجًا على اعتقالهما الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمر اعتقال إداري بحقّ أحمد موسى لمدة أربعة أشهر، وأمر آخر بحقّ عدال لمدة ثلاثة أشهر .

وبدوره، بيَّن نادي الأسير أنّ المعتقل أحمد البالغ من العمر (44 عامًا) هو أسير سابق، نفّذ عام 2019 إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 29 شهرًا، وانتهى باتفاق يقضي بالإفراج عنه، وهو مريض يعاني من مشاكل حادة في القلب وقد أجرى عدة عمليات جراحية على مدار السنوات الماضية، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.

وفي السياق، فإنّ الأسير عدال موسى (34 عامًا) هو أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال نحو سبع سنوات، منها خمس سنوات بشكل متواصل، وهو متزوج وأب لطفلين.

المصدر / فلسطين أون لاين