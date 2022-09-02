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قراصنة يخترقون موقع وزارة الصحة برام الله.. والخسائر كبيرة

02 سبتمبر 2022 . الساعة 19:28 بتوقيت القدس
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تعرضت "خوادم" وزارة الصحة برام الله إلى عملية قرصنة كبيرة، قد تصل خسارتها إلى ملايين الدولارات، وفقدان كميات كبيرة من البيانات.

وقالت الوزارة في تصريح مساء اليوم الجمعة، لقد تعرض لهجوم إلكتروني، لكن جميع معلومات وبيانات المرضى والمراجعين آمنة، ولا خسائر سوى إرباك العمل الحاصل حاليا، وستنتهي الأزمة قريباً جداً.

وشملت القرصنة الخوادم الخاصة بالتأمينات الصحية، والتحويلات الطبية، وقسم " HR ".

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المعلومات المستهدفة لا يوجد لها نسخ احتياطية لدى الوزارة.

وقرر رئيس حكومة رام الله محمد اشتية تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة للوقوف على تفاصيل ما جرى .

المصدر / فلسطين أون لاين
#رام الله #وزارة الصحة #قراصنة

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