إصابة جندي إسرائيلي في عملية طعن بالخليل.. واستشهاد المنفذ

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل، عصر اليوم الجمعة، إثر تنفيذه عملية طعن أدت لإصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة.

وأعلنت وزارة الصحة برام الله، استشهاد الشاب بعد إطلاق الاحتلال النار عليه، عند مفترق عند مدخل بيت عينون شمال الخليل.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار صوب الشاب ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

وأظهر فيديو من المكان إطلاق جنود الاحتلال النار صوب الشاب من مسافة قريبة وهو ملقى على الأرض.

وفي وقت لاحق، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المكان، عقب إصابة شاب برصاص الاحتلال ومنع قوات الاحتلال الإسعاف الفلسطيني من نقله أو الاقتراب منه.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين الذين حاولوا الاقتراب لإسعاف الشاب المصاب.

يذكر أن مفرق بيت عينون يقع بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" بالخليل، والتي تشهد اعتداءات متكررة من المستوطنين.

وتشهد عمليات المقاومة تصاعدًا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مما يربك حسابات الاحتلال ويفشل منظومته الأمنية.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقريره الدوري لأعمال المقاومة (832) عملاً مقاوماً، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، أصيب خلالها (28) إسرائيلياً بعضهم بجراحٍ خطرة.

وقد استشهد (9) مواطنين برصاص قوات الاحتلال في خمس محافظات مختلفة، (5) شهداء منهم في محافظة نابلس، بينما أصيب (621) آخرين.

وشهدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال تصاعدا ملحوظاً مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (73) عملية، (28، 24) عملية منها في نابلس وجنين على التوالي، حسب التقرير.







المصدر / فلسطين أون لاين