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50 ألف مصل أدّوا الجمعة في المسجد الأقصى

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بالصور 50 ألف مصل أدّوا الجمعة في المسجد الأقصى

02 سبتمبر 2022 . الساعة 14:40 بتوقيت القدس
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 أدى آلاف المصلين صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم حواجز الاحتلال والتضييق على المواطنين.
 
وأفادت مصادر مقدسية أن ما يزيد عن 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، واحتشدوا في باحاته ومصلياته المسقوفة، منذ ساعات فجر اليوم.

 وأمّ المسجد آلاف المواطنين من القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 وأهالي الضفة الغربية الذين تمكنوا من تخطي حواجز الاحتلال.

خطبة الجمعة

ودعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ إسماعيل نواهضة لضرورة إعداد جيل من الشباب القرآني الذي يحمل قضيته وأقصاه في صدره، ويحمل هم مقدساته وتحريرها وحفظها، ويقود هذه الأمة للنصر والتحرير.

كما دعا أبناء شعبنا لضرورة التنبه للتكنلوجيا وأدواتها المنتشرة بشكل واسع، والتي تسهم في إفساد جيل الشباب وتمييع وإشغاله عن وطنه ومقدساته.

وطالب خطيب الأقصى الآباء بأن يكونوا مطلعين على سلوك أبنائهم مع مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم تركهم فريسة للشهوات في هذه المواقع.

وبيّن خطيب الأقصى أن للآباء اليوم دور مهما في زراعة حب الوطن والمساجد في أبنائهم، وتبيان مكانة المسجد الأقصى المبارك وأرض الإسراء والمعراج، وأن الأقصى هو جزء من عقيدنا وتاج عزنا وكرامتنا.

وأشاد خطيب الأقصى بظاهرة الإقبال على القرآن الكريم في فلسطين وخاصة في غزة هاشم، وحفظه والتنافس في تدارسه، مؤكدا على أن هذا الإقبال يثلج الصدور ويدخل البهجة والسرور إلى نفوس أمتنا.

وشدد خطيب الأقصى أن صناعة جيل قرآني يجعلنا نستبشر خيرا بأن النصر قادم وأن المستقبل لهذا الدين.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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