فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تزايد الانهيارات في الأقصى.. خطر يهدد أقدس المقدسات

أسعار الخضروات والدواجن في السوق المحلي اليوم الجمعة

الجابوني أوباميانج إلى صفوف تشيلسي

مغلق بأوامر عسكرية.. الاحتلال ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

دلياني لـ"فلسطين": إجراءات الاحتلال في "القصور الأموية" تعدٍ على القدس والأقصى

بلدية غزة تطالب بتدخل دولي من أجل إدخال آليات عملها

أين وصلت أسعار صرف العملات اليوم الجمعة؟

حالة الطقس وموعد انحسار موجة الحر

الآلاف يُحيون "الفجر العظيم" في الأقصى ومساجد الضفة

مقاومون يتصدون لاقتحام الاحتلال مخيم جنين

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بالفيديو مقاومون يتصدون لاقتحام الاحتلال مخيم جنين

02 سبتمبر 2022 . الساعة 07:07 بتوقيت القدس
...

اندلعت اشتباكات مسلحة وصفت بالعنيفة، فجر اليوم، بين المقاومين وقوات الاحتلال في مخيم جنين ومحيطه، عقب اقتحام الاحتلال للمخيم 

بشكل مفاجئ، تخلله تعزيزات عسكرية للاحتلال.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال حاصرت منزل القيادي بالجهاد الإسلامي الأسير المحرر مهنا الشرقاوي عقب اقتحام منزله في بلدة الزبابدة بجنين.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشرقاوي، بعد وقوع اشتباك مسلح بينها وبين المقاومين.
رابط الفيديو:

https://t.me/pl24online/117486

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل في الآونة الأخيرة على اقتحام مدن الضفة الغربية المحتلة، خاصة مدينتي جنين ونابلس، لاعتقال مطلوبين على حد زعمهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #جنين #مقاومون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة