مقاومون يتصدون لاقتحام الاحتلال مخيم جنين

اندلعت اشتباكات مسلحة وصفت بالعنيفة، فجر اليوم، بين المقاومين وقوات الاحتلال في مخيم جنين ومحيطه، عقب اقتحام الاحتلال للمخيم

بشكل مفاجئ، تخلله تعزيزات عسكرية للاحتلال.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال حاصرت منزل القيادي بالجهاد الإسلامي الأسير المحرر مهنا الشرقاوي عقب اقتحام منزله في بلدة الزبابدة بجنين.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشرقاوي، بعد وقوع اشتباك مسلح بينها وبين المقاومين.

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يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل في الآونة الأخيرة على اقتحام مدن الضفة الغربية المحتلة، خاصة مدينتي جنين ونابلس، لاعتقال مطلوبين على حد زعمهم.

المصدر / فلسطين أون لاين