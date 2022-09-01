الحركة الأسيرة تُقرّر وقف خطواتها الاحتجاجية بعد خضوع الاحتلال لمطالبها

أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، وقف الأسرى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، وذلك بعد تراجع إدارة السجون عن قرارها بالنقل التعسفي للأسرى المؤبدات بشكل دوري، ووقف قراراته الظالمة وإجراءاته التعسفية بحقّ الأسرى والاستجابة لمطالبهم.

وقالت الحركة الأسيرة في بيان لها، اليوم الخميس: "لقد أكرمنا الله -عزَّ وجل- بنصرٍ جديد يُكتب لأصحاب القضية والمبادئ وأهل الثبات والإباء في مواجهة أهل العدوان ونقض العهود".

وأضافت: "لقد أدرك العدو الصهيوني وأدواته المتمثلة بإدارة السجون أنّ الأسرى جاهزون لدفع كل ثمن من أجل كرامتهم وحقوقهم؛ وأنّ خلفهم شعب ومقاومة مستعدة لدفع كل الأثمان من أجل نصرة مقاتليها في سجون الاحتلال الصهيوني، ولذلك قرَّرَ العدو وقف قراراته الظالمة وإجراءاته التعسفية بحقّ أبنائكم الأسرى والاستجابة لمطالبهم".

وأكدت أنّ تراجع إدارة السجون عن إجراءاتها "إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أنّ هذا العدو لا يتراجع عن عدوانه إلا عندما يرى صمودنا ووحدتنا التي تتجسد في كل مرة داخل قلاع الأسر، ونتمنى أن تمتد هذه الوحدة لتتحقق في كل ساحات الوطن ومواجهة الاحتلال".

وتوجّهت الحركة الأسيرة بالشكر الجزيل لكافة أبناء شعبنا ولكلّ أحرار العالم الذين ساندوها في هذه الخطوات، وكذلك للفصائل لِما أبدت من استعداد عالي لدعم نضالنا.

كما وتوجّهت بالشكر للأسرى لصبرهم الطويل وجهوزيتهم الدائمة لمواجهة العدوان، والذين أبدوا أعلى درجات الاستعداد للتضحية في سبيل الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين