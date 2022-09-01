مطلوب مساعد إداري ومالي للعمل في منظمة دولية بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن منظمة أطباء العالم - إسبانيا MÉDICOS DEL MUNDO – SPAIN تعلن فيه عن وظيفة مساعد إداري ومالي Admin and Finance Assistant وذلك وفقاً لما يلي:
- المسمى الوظيفي: مساعد إداري ومالي
- مكان الوظيفة: غزة - قطاع غزة
- الموعد النهائي للتسجيل: 12/9/2022
- مدة العقد: 10 اشهر منها 3 اشهر فترة تجريبية مع امكانية التمديد حسب التمويل.
ملخص:
منظمة أطباء العالم - إسبانيا هي منظمة إنسانية دولية تعمل على تفعيل الحق العالمي في الصحة ، و هي منظمة غير ربحية وغير حكومية وغير سياسية وغير طائفية تعمل وفقًا لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال.
تعمل منظمة أطباء العالم - إسبانيا في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 2006 ، ويتركز عملها على الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي والرعاية الصحية الأولية.
تهدف إستراتيجية منظمة أطباء العالم - إسبانيا في قطاع غزة إلى تحسين الصحة النفسية ورفاهية الأطفال والمراهقين ويركز هذا التدخل على تعزيز خدمات الصحة العقلية للأطفال والمراهقين الحكومية ، والمنظمات المجتمعية التي تعمل مع الأطفال والمراهقين من خلال نهج بناء القدرات وهذا يشمل أنشطة التدريب والمواد وتوفير المعدات.
مهام الوظيفة
- المساهمة في إعداد المشاريع والميزانيات السنوية.
- المساهمة في مستويات الإنفاق في الميزانية حسب أنظمة المانحين ومواعيد الإبلاغ.
- المتابعة مع الشركاء بشأن تقديم التقارير المالية.
- القيام بزيارة الشركاء بانتظام (بشكل منفصل أو بالاشتراك مع المسؤول الإداري والمدير المالي) ، والمساعدة في التحقق من النفقات المبلغ عنها مقابل المستندات المالية المقدمة.
- إبلاغ المسؤول الإداري والمالي بجميع المراسلات والمسائل المالية غير الروتينية.
- الاتصال بقسم اللوجستيات والمشتريات بشأن إعداد طلبات الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة ، وضمان الامتثال لقواعد وإجراءات الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة والمتطلبات الأخرى ذات الصلة ؛ القانونية والمالية وما إلى ذلك.
- متابعة معاملات المحاسبة المالية اليومية والمساعدة في الأداء الفعال والكفء لإدارة الشؤون المالية.
- تقديم الدعم الإداري والمالي للمدير المباشر ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ؛ إعداد المدفوعات ومتابعة النفقات وحفظها وإطلاعها على نفقات الميزانية وحالة التسليم.
- تسجيل وتدوين وحفظ جميع الفواتير وإيصالات النفقات اليومية وفقًا لإجراءات MdM-S المالية.
- تشفير المعاملات المالية في SAPP شهريًا وإعداد التسويات المصرفية على أساس شهري.
- ترتيب المستندات المالية وأرشفتها بانتظام ، وتأكد من حفظها بشكل صحيح وتأكد من أنها في حالة جيدة.
- مراجعة مطالبات المصروفات والتأكد من الحصول على موافقة المديرين قبل إصدار المدفوعات
- إدارة الإغلاق اليومي والأسبوعي والشهري للمصروفات النثرية من قبل المانحين.
- إدارة المدفوعات النقدية والوثائق النقدية: الإيصالات والفواتير وجميع المستندات المتضمنة في تبرير النفقات.
- الوفاء بالسلف النقدية لأي أنشطة في هذا المجال.
- الدعم في إعداد قاعدة بيانات الرواتب الشهرية ودعم إعداد ضريبة الدخل الشهرية ودفعها.
- تنفيذ المهام الإدارية المختلفة (حفظ الملفات والأرشفة ومتابعة المستندات ...) من أجل ضمان الدعم الفعال للإدارة / المشرف / زملاء العمل / المشروع.
- دعم الامتثال الكامل للأنشطة الإدارية لقواعد ولوائح وسياسات واستراتيجيات MDM.
- المشاركة في فتح العطاءات للمستلزمات ، والقرطاسية ، وأجهزة الكمبيوتر ، وما إلى ذلك التي تم شراؤها لشركة MdM-Spain أو لتنفيذ أنشطة المشاريع ، بناءً على طلب المدير المباشر.
- الاتصال بمسؤول اللوجستيات الأساسي للحفاظ على تعقب عقود الشراء بالمبالغ المستحقة والمدفوعات التي تم سدادها حتى الآن.
- أداء واجبات إضافية بناءً على طلب المدير الإداري والمالي أو المدير الميداني أو المنسق العام.
- الترجمة شفهيًا ومكتوبًا من العربية إلى الإنجليزية ومن الإنجليزية إلى العربية عند الضرورة.
مؤهلات الوظيفة
- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو مجال ذي صلة ، ومعرفة قوية بالمبادئ المالية.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التمويل ، وتعتبر خبرة المنظمات غير الحكومية الدولية أحد الأصول.
- يجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة ولغة عربية.
- اجادة استخدام الحاسوب وتطبيقاته (Word, Excel, Power Point, Outlook )
المهارات المطلوبة
- التميز في تنظيم المهام وتخطيطها وتحديد أولوياتها.
- القدرة على التنسيق لأداء واجباته كجزء من فريق.
- المرونة والقدرة على التعامل مع السياق الأمني الصعب.
- استقلالية المهام ولكن مفتوحة أيضًا لتلقي التعليقات والدعم الفني.
- القدرة على تحديد نقاط القوة والضعف، واقتراح الحلول.
- اثبات حس التقدير المهني والنزاهة والقدرة على العمل في بيئة دولية.
طريقة التسجيل
- يجب على الأشخاص المهتمين بالتسجيل للوظيفة إرسال سيرتهم الذاتية مع مرجعين باللغة الإنجليزية إلى البريد الالكتروني التالي:
- يرجى الإشارة في عنوان البريد الإلكتروني إلى المسمى الوظيفي:
Admin & Finance Assistant – Gaza
- ينتهى التسجيل بتاريخ 12/9/2022
- سيتم الاتصال فقط بالمرشحين المحددين مسبقًا عن طريق البريد الإلكتروني.
- يجب اعتبار الطلبات التي لم يتم الرد عليها في غضون 15 يومًا بعد الموعد النهائي مرفوضة.
- الوظيفة لكلا الجنسين.