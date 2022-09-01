مطلوب مساعد إداري ومالي للعمل في منظمة دولية بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن منظمة أطباء العالم - إسبانيا MÉDICOS DEL MUNDO – SPAIN تعلن فيه عن وظيفة مساعد إداري ومالي Admin and Finance Assistant وذلك وفقاً لما يلي:

- المسمى الوظيفي: مساعد إداري ومالي

- مكان الوظيفة: غزة - قطاع غزة

- الموعد النهائي للتسجيل: 12/9/2022

- مدة العقد: 10 اشهر منها 3 اشهر فترة تجريبية مع امكانية التمديد حسب التمويل.

ملخص:

منظمة أطباء العالم - إسبانيا هي منظمة إنسانية دولية تعمل على تفعيل الحق العالمي في الصحة ، و هي منظمة غير ربحية وغير حكومية وغير سياسية وغير طائفية تعمل وفقًا لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال.

تعمل منظمة أطباء العالم - إسبانيا في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 2006 ، ويتركز عملها على الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي والرعاية الصحية الأولية.

تهدف إستراتيجية منظمة أطباء العالم - إسبانيا في قطاع غزة إلى تحسين الصحة النفسية ورفاهية الأطفال والمراهقين ويركز هذا التدخل على تعزيز خدمات الصحة العقلية للأطفال والمراهقين الحكومية ، والمنظمات المجتمعية التي تعمل مع الأطفال والمراهقين من خلال نهج بناء القدرات وهذا يشمل أنشطة التدريب والمواد وتوفير المعدات.

مهام الوظيفة

- المساهمة في إعداد المشاريع والميزانيات السنوية.

- المساهمة في مستويات الإنفاق في الميزانية حسب أنظمة المانحين ومواعيد الإبلاغ.

- المتابعة مع الشركاء بشأن تقديم التقارير المالية.

- القيام بزيارة الشركاء بانتظام (بشكل منفصل أو بالاشتراك مع المسؤول الإداري والمدير المالي) ، والمساعدة في التحقق من النفقات المبلغ عنها مقابل المستندات المالية المقدمة.

- إبلاغ المسؤول الإداري والمالي بجميع المراسلات والمسائل المالية غير الروتينية.

- الاتصال بقسم اللوجستيات والمشتريات بشأن إعداد طلبات الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة ، وضمان الامتثال لقواعد وإجراءات الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة والمتطلبات الأخرى ذات الصلة ؛ القانونية والمالية وما إلى ذلك.

- متابعة معاملات المحاسبة المالية اليومية والمساعدة في الأداء الفعال والكفء لإدارة الشؤون المالية.

- تقديم الدعم الإداري والمالي للمدير المباشر ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ؛ إعداد المدفوعات ومتابعة النفقات وحفظها وإطلاعها على نفقات الميزانية وحالة التسليم.

- تسجيل وتدوين وحفظ جميع الفواتير وإيصالات النفقات اليومية وفقًا لإجراءات MdM-S المالية.

- تشفير المعاملات المالية في SAPP شهريًا وإعداد التسويات المصرفية على أساس شهري.

- ترتيب المستندات المالية وأرشفتها بانتظام ، وتأكد من حفظها بشكل صحيح وتأكد من أنها في حالة جيدة.

- مراجعة مطالبات المصروفات والتأكد من الحصول على موافقة المديرين قبل إصدار المدفوعات

- إدارة الإغلاق اليومي والأسبوعي والشهري للمصروفات النثرية من قبل المانحين.

- إدارة المدفوعات النقدية والوثائق النقدية: الإيصالات والفواتير وجميع المستندات المتضمنة في تبرير النفقات.

- الوفاء بالسلف النقدية لأي أنشطة في هذا المجال.

- الدعم في إعداد قاعدة بيانات الرواتب الشهرية ودعم إعداد ضريبة الدخل الشهرية ودفعها.

- تنفيذ المهام الإدارية المختلفة (حفظ الملفات والأرشفة ومتابعة المستندات ...) من أجل ضمان الدعم الفعال للإدارة / المشرف / زملاء العمل / المشروع.

- دعم الامتثال الكامل للأنشطة الإدارية لقواعد ولوائح وسياسات واستراتيجيات MDM.

- المشاركة في فتح العطاءات للمستلزمات ، والقرطاسية ، وأجهزة الكمبيوتر ، وما إلى ذلك التي تم شراؤها لشركة MdM-Spain أو لتنفيذ أنشطة المشاريع ، بناءً على طلب المدير المباشر.

- الاتصال بمسؤول اللوجستيات الأساسي للحفاظ على تعقب عقود الشراء بالمبالغ المستحقة والمدفوعات التي تم سدادها حتى الآن.

- أداء واجبات إضافية بناءً على طلب المدير الإداري والمالي أو المدير الميداني أو المنسق العام.

- الترجمة شفهيًا ومكتوبًا من العربية إلى الإنجليزية ومن الإنجليزية إلى العربية عند الضرورة.

مؤهلات الوظيفة

- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو مجال ذي صلة ، ومعرفة قوية بالمبادئ المالية.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التمويل ، وتعتبر خبرة المنظمات غير الحكومية الدولية أحد الأصول.

- يجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة ولغة عربية.

- اجادة استخدام الحاسوب وتطبيقاته (Word, Excel, Power Point, Outlook )

المهارات المطلوبة

- التميز في تنظيم المهام وتخطيطها وتحديد أولوياتها.

- القدرة على التنسيق لأداء واجباته كجزء من فريق.

- المرونة والقدرة على التعامل مع السياق الأمني ​​الصعب.

- استقلالية المهام ولكن مفتوحة أيضًا لتلقي التعليقات والدعم الفني.

- القدرة على تحديد نقاط القوة والضعف، واقتراح الحلول.

- اثبات حس التقدير المهني والنزاهة والقدرة على العمل في بيئة دولية.

طريقة التسجيل

- يجب على الأشخاص المهتمين بالتسجيل للوظيفة إرسال سيرتهم الذاتية مع مرجعين باللغة الإنجليزية إلى البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

- يرجى الإشارة في عنوان البريد الإلكتروني إلى المسمى الوظيفي:

Admin & Finance Assistant – Gaza

- ينتهى التسجيل بتاريخ 12/9/2022

- سيتم الاتصال فقط بالمرشحين المحددين مسبقًا عن طريق البريد الإلكتروني.

- يجب اعتبار الطلبات التي لم يتم الرد عليها في غضون 15 يومًا بعد الموعد النهائي مرفوضة.

- الوظيفة لكلا الجنسين.