حملة مداهمات واعتقالات تطال عدداً من المواطنين بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عددا من المواطنين خلال اقتحامات ومداهمات في الضفة الغربية، بينهم أسير محرر، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة.

وبحسب مصادر محلية، داهمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، واعتقلت الأسير المحرر جاسر أبو حمادة.

واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في شارع المدارس وحارة الحشاشين، استهدف خلالها المقاومون قوات الاحتلال بإطلاق نار كثيف، أظهرتها مقاطع مصورة.

واستشهد الشاب سامر محمود خالد، من مخيم العين، متأثراً بإصابته خلال المواجهات في المخيم.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي الخراز، من بلدة سلواد شمال شرق المدينة، حيث استشهد الشاب يزن عفانة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في حي أم الشرايط بمدينة البيرة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نور أبو لبدة من مخيم نور شمس، والشاب محمد نائل بركات من بلدة عنبتا.

كما أعاقت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عسكري "دوتان" المقام على أراضي بلدة يعبد، حركة المواطنين بعد إيقاف مركباتهم والتدقيق في بطاقاتهم واستجوابهم.

وتشنّ قوات الاحتلال اعتقالات شبه يومية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تطال النساء والأطفال والشيوخ، وسط انتهاكات متزايدة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين