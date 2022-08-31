فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ما هو التمرين الأفضل للقضاء على الشيخوخة؟

صلة وثيقة بين حاستي السمع واللمس

انتشار "إنفلونزا الطماطم" في الهند.. وتكهنات بشأن طبيعة المرض

"ناسا" تحدد موعد جديد لإطلاق صاروخها الجديد

اضطراب الشراهة.. جهاز جديد مزروع في الدماغ قد يجد الحل

لجنة مقدسية تدعو أهالي سلوان لحماية أراضيهم وعدم الارتهان لمحاكم الاحتلال

"خاطر": تصاعد المقاومة بالضفة نابع من قناعة الشباب بجدواها

"العدل" الأمريكية: تم إخفاء أو إزالة السجلات المحفوظة بمقر ترامب

الأسير عواودة يعلّق إضرابه بعد انتزاعه قرارًا بالإفراج عنه

1200 أسير يبدؤون غداً إضراباً مفتوحاً عن الطعام

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

اضطراب الشراهة.. جهاز جديد مزروع في الدماغ قد يجد الحل

31 اغسطس 2022 . الساعة 23:47 بتوقيت القدس
...

 

تمكن الباحثون من ابتكار تقنية زرع لجهاز داخل الدماغ، يعطل الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويؤدي إلى عدد أقل بكثير من نوبات الأكل بِنهم.

وتابعت نتائج البحث، التي نُشرت في مجلة "ناتشير ميديسن"، مريضتين بالغتين مصابتين باضطراب فقدان السيطرة على الشراهة عند تناول الطعام على مدى ستة أشهر.

كانت كلتا المرأتين تعانيان من السمنة المفرطة، ومع الجهاز المزروع، فقد كل منهما الوزن دون جراحة، ولا يبدو أن أي من المرضى لديهم آثار جانبية ضارة كبيرة.

خلال البحث، الذي قاده محققون في كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا، كان الجهاز المزروع، على غرار الجهاز المستخدم عادة لعلاج الصرع المقاوم للأدوية، يراقب النشاط في منطقة دماغية تسمى النواة المتكئة.

قال الباحثون إن هذا الجزء من الدماغ يعالج المتعة والمكافأة، وله علاقة بالإدمان، وعندما يستشعر الجهاز الإشارات التي تم العثور عليها للتنبؤ بالرغبة الشديدة في تناول الطعام في دراسات سابقة، فإنه يحفز تلقائيا تلك المنطقة من الدماغ، مما يؤدي إلى تعطيل الإشارات.

وأوضح الدكتور كيسي هالبيرن، كبير مؤلفي الدراسة، في بيان صحفي: "كانت هذه دراسة جدوى مبكرة، كنا نقوم فيها في المقام الأول بتقييم السلامة، ولكن من المؤكد أن الفوائد السريرية القوية التي أبلغنا بها هؤلاء المرضى مثيرة للإعجاب حقا".

ووفقا للباحثين، يعتبر اضطراب الأكل بنهم أكثر اضطرابات الأكل شيوعا في الولايات المتحدة، حيث يؤثر على ما لا يقل عن بضعة ملايين من الأشخاص.

ويتم وضع الجهاز جراحيا أسفل فروة الرأس، مع مرور الأسلاك عبر الجمجمة إلى النواة المتكئة في كل نصف كرة من الدماغ.

وباستخدام هذه الطريقة، قال العلماء إنهم "ساعدوا مرضى السمنة المفرطة على إنقاص الوزن دون تزويدهم بالتعليمات أو الإرشادات بشأن خطة غذائية".

المصدر / فلسطين أون لاين
#الدماغ #طعام #صحة الإنسان #شراهة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة