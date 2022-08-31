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محامون: السلطة توجه تهماً جنائية لستة معتقلين سياسيين

31 اغسطس 2022 . الساعة 20:19 بتوقيت القدس
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جانب من فعاليات أهالي المعتقلين السياسيين للمطالبة بالإفراج عنهم (صورة أرشيفية)

قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إنها تبلغت من محكمة تابعة للسلطة برام الله، بلائحة اتهام جنائية لستة معتقلين سياسيين في سجن أريحا.

وأوضحت المجموعة في بيان نشرته على "الفيس بوك" مساء اليوم الأربعاء، أن ملف المعتقلين السياسيين أحمد هريش، وأحمد خصيب، ومنذر رحيب، وجهاد وهدان، وقسام حمايل، وخالد النوابيت أحيل إلى المحكمة، التي بنيت خلال جلسة اليوم لائحة الاتهام الموجهة للمعتقلين الستة والتي بنيت على تهمة جنائية تتعلق بنشاطهم السياسي.

وقدمت النيابة العامة التابعة للسلطة طلبًا باستمرار توقيف المعتقلين حتى انتهاء إجراءات المحاكمة، فيما حددت الجلسة القادمة أمام محكمة بداية رام الله حتى 21 أيلول/ سبتمبر المقبل، لمحاكمتهم على تهمة جنائية بخلفية سياسية.

وأشارت المجموعة الحقوقية، إلى تفاجئها بإعادة نقل المعتقلين الستة إلى سجن مخابرات أريحا بالرغم من انتهاء التحقيق معهم.

وأوضحت أن الشبان الستة كانوا معتقلين لما يقارب 3 أشهر على ذمة الملف التحقيقي، وأن تحويل ملفهم إلى المحكمة يعني الانتهاء من الأمور التحقيقية، وصياغة لائحة اتهام بحقهم تُسجل في المحكمة، وينظر فيها النائب العام.

وأكدت "محامون من أجل العدالة" أنها ستسمر في الترافع والدفاع عن المعتقلين السياسيين، حتى نيل براءتهم وحريتهم التي سلبوا منها 3 أشهر حتى اللحظة، بذرائع سياسية.

وقد اعتقل الشبان الستة قبل نحو 85 يوماً على خلفية انفجار وقع داخل منجرة في بيتونيا غرب مدينة رام الله، في السادس من يونيو الماضي.

وينظم أهالي المعقتلين السياسيين فعاليات احتجاجية في الضفة الغربية على اعتقال أبنائهم، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من سجون السلطة، خصوصا من سجن أريحا الذي يسمونه (مسلخ أريحا).

المصدر / فلسطين أون لاين
#رام الله #سجن أريحا #الاعتقال السياسي #محامون من أجل العدالة

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