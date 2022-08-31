بلدية غزة ترفض تحريض الاحتلال بحقها وتدعو لرفع الحصار

رفضت بلدية غزة تحريض الاحتلال الإسرائيلي بحقها، ودعت المجتمع الدولي لإدانة الحصار، والعمل على رفعه عن قطاع غزة.

وعبّر رئيس البلدية الدكتور يحيى السراج، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، عن رفضه تحريض الاحتلال ضد البلدية وضد قطاع الخدمات المدنية، ودعا الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية لإدانة الحصار الإسرائيلي على غزة وتحريضه ضد قطاع البلديات.

وطالب السراج بإرغام الاحتلال على وقف الحصار والسماح بتوفير كل ما يلزم من أجل تحقيق حياة كريمة وصحية للسكان.

وأوضح أن بلدية غزة مؤسسة وطنية عريقة ذات طابع مدني، تحرص على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتتعرض لتحديات متعددة داخلية وخارجية، وأهمها الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 16 سنة.

وذكر السراج أن قوات الاحتلال تمنع بموجب الحصار إدخال العديد من اللوازم والمواد الضرورية لتقديم الخدمات الأساسية، ومنها ما يلزم لخدمات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتشغيل المركبات والآليات اللازمة لنقل ومعالجة النفايات الصلبة، مما يهدد بمفاقمة الأوضاع الإنسانية والبيئية المتردية في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين