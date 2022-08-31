الحكومة الأردنية تطرح عطاء بقيمة 150 مليون دينار لتطوير معبر الكرامة

كشف وزير النقل الأردني المهندس وجيه عزايزة عن "مساعٍ حكومية للإسراع بطرح عطاء قريب لتطوير المقر الدائم لجسر الملك حسين (الكرامة) بقيمة 150 مليون دينار (211) مليون دولار، بهدف تسهيل حركة السفر، وتبديد المعيقات التي يواجهها المسافر الفلسطيني على المعبر".

وأكد عزايزة خلال اجتماع وزاري عقد اليوم الأربعاء، لبحث تسهيل إجراءات سفر الفلسطينيين عبر المعابر المختلفة، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية، ووزير النقل والمواصلات بحكومة رام الله عاصم سالم على "تسخير الأردن كل إمكاناته لتسهيل سفر الأشقاء الفلسطينيين، وضمان راحتهم"، مؤكداً أن "الأردن حريص على تسهيل إجراءات سفر الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين ومطار الملكة علياء الدولي".

وشدد على موقف الأردن الثابت والواضح من مطار "تمناع" (رامون - جنوب فلسطين)، موضحاً أن "المملكة قدمت اعتراضا رسمياً على تشغيله لدى منظمة الطيران الدولية الإيكاو عام 2019، وأسفر عن إلغاء الرحلات الجوية الدولية من المطار.

وشهد معبر الكرامة اكتظاظاً كبيرا من الجانب الأردني بداية الشهر الجاري، عزاه الأردنيون إلى عدم التزام (إسرائيل) بالترتيبات المتفق عليها، والتي تقضي بفتح المعبر لمرور المسافرين ما بين الساعة السابعة صباحاً والتاسعة مساءً.

و أثارت أول رحلة سفر لفلسطينيين عبر مطار (رامون) الإسرائيلي إلى قبرص، انتقادات كبيرة، على المستوى الشعبي والرسمي الأردني، فيما قالت السلطة برام الله إن استخدام مطار "رامون" تم بدون موافقتها.

واعترض الأردن على تشغيل المطار الإسرائيلي بسبب مخالفات فنية عديدة، ما يجعل من تشغيله تهديدا لسلامة الملاحة الجوية.

المصدر / وكالات