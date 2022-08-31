الفول السوداني قد يسبب زيادة في الوزن

يعتبر الفستق أو الفول السوداني نوع من البقول ويعتبر من الزراعات الزيتية كما هو من أنواع المكسرات الأكثر انتشاراً حول العالم ويحتوي على الكثير من السعرات الحرارية والدهون المفيدة للصحة.

ويصنف الفستق كنوع من المكسرات وهو يحتوي على الكثير من الزيوت، الألياف الغذائية، البروتين والأحماض الدهنية مثل الأوميغا 3 بالإضافة إلى الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة، حيث يحتوي الفستق على العديد من المعادن مثل المغنيزيوم، البوتاسيوم، النحاس، المنغنيز، الفوسفور، الصوديوم والسيلينيوم بالإضافة إلى الفيتامينات المتنوعة مثل الفيتامين أ، سي وب9، وفق (أطيب طبخة).

ويحتوي الفستق على كمية كبيرة من السعرات الحرارية والدهون التي قد تسبب في زيادة الوزن في حال تناولت كمية كمية كبيرة منها إذ تحتوي حصة منه أي 30 غرام، على 160 سرعة حرارية لهذا السبب، من المهم أن تتناوليه باعتدال وبمكونات قليلة.

ويساعد الفستق على تخفيف خطر الإصابة بأمراض القلب، و يساهم الفستق في تقوية الأوعية الدموية ويحمي من الإصابة بالجلطات والسكتات القلبية، حيث يساعد الفستق في عملية خسارة الوزن لاحتوائه على الكثير من الألياف التي تعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة.

المصدر / وكالات