هنية يزور الطفلة الجريحة رهف سلمان في تركيا

زار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الثلاثاء، الطفلة رهف سلمان التي فقدت ثلاثة من أطرافها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وتتلقى الطفلة رهف حاليا العلاج برفقة شقيقها المصاب في أكبر مشافي العاصمة التركية أنقرة ضمن مكرمة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقدم رئيس الحركة الشكر للفريق الطبي المشرف على حالة الطفلة رهف وشقيقها لما بذلوه من جهود مكثفة لكي تستقر حالة الطفلة رهف والتي فقدت ساقيها وذراعها اليمنى، حيث قاموا باستخراج العديد من الشظايا من جسدها وعينها اليمنى، وأجروا لها أكثر من عملية جراحية حتى الآن.



وعبر هنية عن عميق الشكر والتقدير والعرفان لفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستجابته السريعة لطلب رئيس الحركة التكرم بعلاج الطفلة رهف وشقيقها في المشافي التركية بشكل خاص، إلى جانب استقبال الجرحى والمصابين في الاعتداءات الصهيونية المتكررة على قطاع غزة بشكل عام.

وكان الرئيس أردوغان، وافق على استقبال الطفلة الجريحة رهف سلمان وأسرتها للعلاج في تركيا، إثر إصابتها خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ما أدى إلى بتر في ثلاثة من أطرافها.











المصدر / فلسطين أون لاين