الاحتلال يحاصر منزلاً شرقي نابلس ويقصفه بالصواريخ

نشرت وسائل إعلام محلية، في الضفة الغربية، مقاطع مسجلة ومباشرة، لمحاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في قرية روجيب، شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت القناة /14/ العبرية، أن "قوات الجيش الإسرائيلي حاصرت منزلاً لعائلة الصالحي في القرية، قبل أن تقوم بإطلاق صواريخ عليه".

ووفق وسائل إعلام عبرية، إنه تم تسجيل تبادل لإطلاق النار، صباح اليوم الثلاثاء.

وأشارت القناة إلى أن "مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار بكثافة على قوات الجيش"، مؤكدة عدم وقوع إصابات في صفوفها.

وذكرت أن "ما يجري في روجيب، لا علاقة له بحادثة إطلاق النار فجر اليوم، على مستوطنين يهود حاولوا اقتحام قبر يوسف شرق نابلس، ما أدى لإصابة اثنين منهم، أحدهما بجراح خطيرة"، مشيرة إلى نشاط آخر للجيش في مخيم بلاطة شرقي نابلس.

وذكر المراسل العسكري لصحيفة "معاريف" العبرية، إن المقاومين أطلقوا النار بشكل دقيق صوب قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة التي تحاصر المنزل في بلدة روجيب.

فيما أكدت مصادر محلية سماع أصوات انفجارات واشتباكات مسلحة عنيفة في روجيب، وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "شابا أصيب في بطنه برصاص الاحتلال في البلدة".

ووفق مصادر طبية، أصيب في السياق، 3 شبان برصاص قوات الاحتلال في محيط المنزل المحاصر.











المصدر / فلسطين أون لاين