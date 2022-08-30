نصائح مهمة عليك اتباعها قبل شراء جهاز "اللاب توب"

تعد أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو اللاب توب صغيرة الحجم بشكل يسهل عليك حملها، لكنها متعددة الاستخدامات بما يكفي لتشغيل التطبيقات المتطلبة وفقا لمجال عملك أو اهتمامك أو حتى دراستك.

وتعتبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة هي أفضل أداة للقيام بعمل جاد أو للعب سواء كنت في المنزل أو على الطريق أو في فصل دراسي بالكلية.

وبينما تحظى الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية المستقلة بشعبية أكبر دائمًا، يدرك معظم الناس أن كل شيء بدءًا من كتابة ورقة بحثية مرورًا بقطع مقاطع الفيديو إلى الألعاب يعمل بشكل أفضل على جهاز كمبيوتر محمول.

وهناك مجموعة متنوعة من الأحجام والميزات والأسعار، مما يجعل اختيار أفضل كمبيوتر محمول أمرًا صعبًا، لذلك نرصد لكم في التقرير التالي أهم 5 نصائح تساعدكم على شراء أفضل لاب توب يناسب متطلباتكم وإمكانياتكم.

1. اختر نظام التشغيل التي ترغب فيه

ليس من السهل الإجابة عن هذا السؤال، خاصة إذا لم تكن معتادًا على كل من أجهزة Mac وأجهزة الكمبيوتر، لكن هذه النظرة العامة السريعة على نقاط القوة والضعف في كل منصة يجب أن تساعد.

تأتي معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة مع أحد أنظمة التشغيل الثلاثة: Windows أو Chrome OS أو MacOS (لأجهزة MacBooks فقط)، اختيار الخيار الصحيح هو تفضيل شخصي، ولكن يجب عليك حسم ذلك الأمر قبل الإقدام على شراء جهاز الكمبيوتر المحمول الجديد.

2. قرر ما إذا كنت تريد جهاز 2 في 1

تندرج العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة في فئة أجهزة الكمبيوتر المحمولة 2 في 1، وهي أجهزة هجينة يمكنها التبديل بين الوضع التقليدي ووضع الكمبيوتر اللوحي.

وتأتي أجهزة 2 في 1 بشكل عام في نمطين مختلفين: أجهزة قابلة للفصل مع شاشات تخرج من لوحة المفاتيح بالكامل وأجهزة كمبيوتر محمولة مرنة بمفصلات تنحني بمقدار 360 درجة لتغيير الأوضاع.

معظم هذه الأنظمة أفضل بكثير في خدمة غرض واحد من الآخر، حيث تكون أجهزة الكمبيوتر المحمولة أولًا وأجهزة قابلة للفصل توفر تجربة كمبيوتر لوحي فائقة.

ومع ذلك، إذا كنت لا ترى الحاجة إلى استخدام الكمبيوتر المحمول الخاص بك كقائمة، فعادة ما تحصل على أداء أفضل مقابل أموالك باستخدام جهاز كمبيوتر محمول تقليدي.

3. اختر الحجم المناسب

قبل أن تنظر إلى المواصفات أو الأسعار، تحتاج إلى معرفة مدى قابلية جهاز الكمبيوتر المحمول لديك.

وعادة ما يتم تصنيف أجهزة الكمبيوتر المحمولة حسب أحجام العرض الخاصة بها: 11 إلى 12 بوصة: أنحف وأخف الأنظمة الموجودة بها شاشات 11 إلى 12 بوصة ويزن عادة 2.5 إلى 3.5 رطل.

من 13 إلى 14 بوصة: يوفر أفضل توازن بين قابلية النقل والاستخدام، خاصة إذا حصلت على كمبيوتر محمول يقل وزنه عن 4 أرطال.

من 15 إلى 16 بوصة: الحجم الأكثر شيوعًا، أجهزة الكمبيوتر المحمولة مقاس 15 بوصة تزن عادة من 4 إلى 5.5 أرطال.

وضع في اعتبارك هذا الحجم إذا كنت تريد شاشة أكبر ولا تخطط لنقل الكمبيوتر المحمول الخاص بك كثيرًا.

وتعد أجهزة الكمبيوتر المحمولة المزودة بشاشات مقاس 16 بوصة نادرة، ولكن قد تبدأ Apple في هذا الاتجاه مع جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة.

من 17 إلى 18 بوصة: إذا ظل الكمبيوتر المحمول على مكتبك طوال اليوم كل يوم، فيمكن أن يوفر لك نظام مقاس 17 أو 18 بوصة نوع قوة المعالجة التي تحتاجها لتشغيل الألعاب المتطورة أو القيام بإنتاج الفيديوهات أو غيره من الأعمال الصعبة.

4. تحقق من أن سرعة لوحة المفاتيح

المواصفات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم لا تعني الكثير إذا كان الكمبيوتر المحمول الذي تتسوق من أجله لا يحتوي على بيئة عمل جيدة، وإذا كنت تخطط للقيام بالكثير من العمل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

فتأكد من أن لوحة المفاتيح توفر ردود فعل قوية عن طريق اللمس، أن يكون لديها مساحة كافية بين المفاتيح.

5. اختر المواصفات الخاصة بك

يمكن لمكونات الكمبيوتر المحمول مثل المعالج والقرص الصلب وذاكرة الوصول العشوائي وشريحة الرسومات أن تربك حتى هواة الكمبيوتر المحمول.

لذلك لا تشعر بالسوء إذا كانت أوراق المواصفات تصيبك ببعض الحيرة وعدم الاستقرار، ولكن عليك في النهاية معرفة نوعية متطلباتك للجهاز ليسهل عليك اختيار الأنسب لك.

المصدر / وكالات