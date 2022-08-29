فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"أعلام طبية فلسطينية".. توثيق إعلامي للتعريف بقدامى الأطباء

سفيرة لبنانية سابقة تعلن ترشحها لرئاسة الجمهورية

فوزي وموزي بغزة.. تعرّف إلى تفاصيل الزيارة

وحدات القمع تقتحم غرفتين للأسرى بسجن "مجدو"

"التعليم البيئي" يوثّق 391 نوعًا من الطيور في فلسطين

معلمون يرفضون تهديدات حكومة اشتية ضدهم ويؤكدون استمرار حراكهم

10 معلومات مهمة قد لا تعرفها عن مكيفك

الشاب "حرب".. إغلاق ملف الجريمة بناء على رواية قاتله

هذه قصة مطعم شاورما "سهول سحاب"؟

شاهد لحظة وفاة مسن أثناء دخوله المسجد لصلاة الفجر برفح اليوم

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

"أعلام طبية فلسطينية".. توثيق إعلامي للتعريف بقدامى الأطباء

29 اغسطس 2022 . الساعة 18:15 بتوقيت القدس
...

 

أطلق تجمع الأطباء الفلسطينيين المستقلين مشروعاً إعلامياً لتوثيق سِير قدامى الأطباء تحت عنوان "أعلام طبية فلسطينية".

وبحسب التجمع، فإن المشروع قائم على جمع معلومات وبيانات عن أطباء فلسطين منذ مطلع القرن الماضي، ونشرها ضمن فيديوهات مصورة على مواقع التواصل الخاصة به.

ويشتمل المشروع على عرض سِير أبرز الأطباء الفلسطينيين الراحلين، وذِكر تَفاصيل حياتِهم الشخصية وأهم المسؤوليات التي اضطلعوا بها في مسيرتهم المهنية، إضافة إلى دورهم الوطني والاجتماعي في الحقب السياسية المتعاقبة في مسار القضية الفلسطينية.

وخلال الحلقة الأولى من سلسلة "أعلام طبية فلسطينية"، عرض التجمع سيرة حياة الطبيب الراحل توفيق كنعان المولود في بيت جالا في عهد الدولة العثمانية.

كما خُصصت الحلقة الثانية للدكتور أحمد السروري الذي شغل مناصب قيادية مهمة من بينها منصب رئيس بلدية نابلس إبان الحكم الأردني للضفة الغربية.

وقال رئيس الهيئة الإدارية لتجمع الأطباء الفلسطينيين المستقلين الدكتور سمير أبو سمرة، إن المشروع يحمل بُعدين أحدهما معرفي تثقيفي والآخر توثيقي بحثي، إذ يهدف إلى تعريف المجتمع الفلسطيني برموزه الطبية وتاريخ المهنة وأبرز محطات التنوير فيها من جانب.

كما يهدف المشروع إلى توثيق سِير رواد المهنة وإتاحة معلوماتهم للباحثين والكتاب في الحقل المهني الفلسطيني عموماً وفي حقل التأريخ لمهنة الطب على وجه التحديد، وفق الطبيب أبو سمرة.

ودعا أبو سمرة عوائل الأطباء الفلسطينيين الراحلين للتواصل مع التجمع وتقديم ما لديهم من بيانات وشهادات عن سِيرهم وإنجازاتهم وأعلامهم لإدراجها في حلقات السلسلة عبر مراسلة موقع تجمع الأطباء الفلسطينيين وحسابه الرسمي على صفحة فيس بوك.

المصدر / فلسطين أون لاين
#فلسطين #طبيب #أطباء #أعلام طبية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة