"أعلام طبية فلسطينية".. توثيق إعلامي للتعريف بقدامى الأطباء

أطلق تجمع الأطباء الفلسطينيين المستقلين مشروعاً إعلامياً لتوثيق سِير قدامى الأطباء تحت عنوان "أعلام طبية فلسطينية".

وبحسب التجمع، فإن المشروع قائم على جمع معلومات وبيانات عن أطباء فلسطين منذ مطلع القرن الماضي، ونشرها ضمن فيديوهات مصورة على مواقع التواصل الخاصة به.

ويشتمل المشروع على عرض سِير أبرز الأطباء الفلسطينيين الراحلين، وذِكر تَفاصيل حياتِهم الشخصية وأهم المسؤوليات التي اضطلعوا بها في مسيرتهم المهنية، إضافة إلى دورهم الوطني والاجتماعي في الحقب السياسية المتعاقبة في مسار القضية الفلسطينية.

وخلال الحلقة الأولى من سلسلة "أعلام طبية فلسطينية"، عرض التجمع سيرة حياة الطبيب الراحل توفيق كنعان المولود في بيت جالا في عهد الدولة العثمانية.

كما خُصصت الحلقة الثانية للدكتور أحمد السروري الذي شغل مناصب قيادية مهمة من بينها منصب رئيس بلدية نابلس إبان الحكم الأردني للضفة الغربية.

وقال رئيس الهيئة الإدارية لتجمع الأطباء الفلسطينيين المستقلين الدكتور سمير أبو سمرة، إن المشروع يحمل بُعدين أحدهما معرفي تثقيفي والآخر توثيقي بحثي، إذ يهدف إلى تعريف المجتمع الفلسطيني برموزه الطبية وتاريخ المهنة وأبرز محطات التنوير فيها من جانب.

كما يهدف المشروع إلى توثيق سِير رواد المهنة وإتاحة معلوماتهم للباحثين والكتاب في الحقل المهني الفلسطيني عموماً وفي حقل التأريخ لمهنة الطب على وجه التحديد، وفق الطبيب أبو سمرة.

ودعا أبو سمرة عوائل الأطباء الفلسطينيين الراحلين للتواصل مع التجمع وتقديم ما لديهم من بيانات وشهادات عن سِيرهم وإنجازاتهم وأعلامهم لإدراجها في حلقات السلسلة عبر مراسلة موقع تجمع الأطباء الفلسطينيين وحسابه الرسمي على صفحة فيس بوك.

المصدر / فلسطين أون لاين