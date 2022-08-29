فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هذه قصة مطعم شاورما "سهول سحاب"؟

شاهد لحظة وفاة مسن أثناء دخوله المسجد لصلاة الفجر برفح اليوم

الاحتلال يقتلع 100 شجرة زيتون معمرة جنوب الضفة

للمرة الـ172.. محاكمة جديدة للأسير محمد الحلبي غدًا

تقارير إيطالية تتحدث عن آخر تطورات أزمة رونالدو مع مانشستر يونايتد

جلسة محاكمة للأسير خليل عواودة غدًا

الأسير "مسالمة" يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

لآلئ لامعات في بيان الحقوق الأربعة المتعلقة بالتركات

"القوى" تدين انتهاكات الاحتلال المستمرة في "الأقصى"

الإعلان عن منح دراسية في جامعة الأمير محمد بن فهد بالسعودية

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بالفيديو شاهد لحظة وفاة مسن أثناء دخوله المسجد لصلاة الفجر برفح اليوم

29 اغسطس 2022 . الساعة 15:40 بتوقيت القدس
...
وفاة مسن أثناء دخوله المسجد لصلاة الفجر برفح اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال ساعات صباح اليوم الإثنين، فيديو لمسن توفى أثناء دخوله أحد المساجد لأداء صلاة الفجر.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإنّ المسن يُدعى رضوان شكشك أبو بلال وهو من سكان مدينة رفح بقطاع غزة، وقد وقع مشهد الوفاة المتداول خلال دخوله مسجد عباد الرحمن شرق رفح.

وخلال مقطع الفيديو المتداول والذي التُقط بكاميرا مراقبة فيما يبدو، يظهر المسن وهو يتكئ على عكاز لحظة دخوله من باب المسجد، وبعد خلعه نعليه يسقط أرضًا داخل المسجد ليهرع المصلون لمحاولة إنقاذه.

وحظِيَ الفيديو بتفاعل كثيف على منصات التواصل الاجتماعي وتعليقات جاء أكثرها مُثنيًا على المسن الراحل، مع الكثير من الدعوات بالرحمة.

FbTD61bWQAA7loU.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#وفاة #المسجد #صلاة الفجر #صلاة الفجر العظيم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة