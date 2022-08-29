شاهد لحظة وفاة مسن أثناء دخوله المسجد لصلاة الفجر برفح اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال ساعات صباح اليوم الإثنين، فيديو لمسن توفى أثناء دخوله أحد المساجد لأداء صلاة الفجر.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإنّ المسن يُدعى رضوان شكشك أبو بلال وهو من سكان مدينة رفح بقطاع غزة، وقد وقع مشهد الوفاة المتداول خلال دخوله مسجد عباد الرحمن شرق رفح.

بالفيديو | لحظة وفاة مسن أثناء دخوله المسجد لصلاة الفجر برفح pic.twitter.com/CSfKK8Uudh — فلسطين أون لاين (@pl24online) August 29, 2022

وخلال مقطع الفيديو المتداول والذي التُقط بكاميرا مراقبة فيما يبدو، يظهر المسن وهو يتكئ على عكاز لحظة دخوله من باب المسجد، وبعد خلعه نعليه يسقط أرضًا داخل المسجد ليهرع المصلون لمحاولة إنقاذه.

وحظِيَ الفيديو بتفاعل كثيف على منصات التواصل الاجتماعي وتعليقات جاء أكثرها مُثنيًا على المسن الراحل، مع الكثير من الدعوات بالرحمة.





المصدر / فلسطين أون لاين