اتحاد خانيونس يخسر الديربي ويُودّع بطولة الشهداء

غزة / مؤمن الكحلوت:

< justify;">ودع فريق نادي اتحاد خانيونس بطولة الشهداء "النخبة" بنسختها الثانية، بعد خسارته ديربي المحافظة أمام جاره الشباب بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب خانيونس البلدي، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى للمسابقة، التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بإشراف اتحاد كرة القدم.

وباغت الشباب منافسه الاتحاد بهدف مفاجىء، قبل مرور دقيقة واحدة على بداية اللقاء، عبر اللاعب محمد بشير.

ضغط الاتحاد بحثًا عن هدف التعادل، وحاول حاتم نصار اختراق الدفاع وسدد كرة جاءت خارج الشباك، بينما لم يستغل محمد تمراز الكرة العرضية التي وصلت له.

وبينما الاتحاد منهمك بالبحث عن التعادل، زاد الوافد الجديد محمد بارود من أوجاعه، وسجل الهدف الثاني للنشامى عند الدقيقة "35"، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، سنحت للاتحاد فرصة تقليص الفارق، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالحه، بعد عرقلة اللاعب يوسف لولو داخل الصندوق، سدّدها أحمد كلاب وتصدّى لها الحارس باسل الصباحين ببراعة، وذلك عند الدقيقة "62" من زمن اللقاء.

لم ييأس الاتحاد واستمر في محاولاته، ولعب يوسف لولو كرة عكسية جاءت بجوار القائم، بينما لم يستغل زميله محمد تمراز فرصة أخرى أمام المرمى وسدد الكرة خارج الشباك.

أدار اللقاء طاقم حكام مكون من: هاني مسمح للساحة، وساعده على الخطوط محمود أبو حصيرة ومحمود الصواف، وعبد السلام أبو سليسل حكمًا رابعًا.