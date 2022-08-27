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بعدما طمسها إسرائيليون

رسامة جدارية شيرين أبو عاقلة للاحتلال: لن تطمسوا الحقيقة

27 اغسطس 2022 . الساعة 21:36 بتوقيت القدس
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أكدت الرسامة عدن أبو مخ، صاحبة جدارية للصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي رُسمت في مدينة باقة الغربية، وطمسها مستوطنون إسرائيليون، أنها ستعيد رسم الجدارية مرة أخرى.

وقالت أبو مخ في تصريحات صحفية: "طمس الجدارية لن يوقفنا، وسنعيد رسمها آلاف المرات".

وأضافت: "الشرطة قامت بشكل أو بآخر بتهديد والدي، وخصوصا أن والدي يسافر كثيرًا إلى خارج البلاد، ومن بين العبارات التي قالتها له ’حياتك جيدة، لا تجعل الرسمة تؤثر عليك".

وأوضحت: "تخريب الجدارية الخاصة بالشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة تم بعد يوم واحد من توجه الشرطة لعائلتي لحذف الجدارية، إذ إنني كنت قد رسمت صورة الشهيدة أبو عاقلة على سور بيتنا الخاص في باقة الغربية".

وفي منشور على حسابها الخاص في "إنستغرام" دعت الرسامة أبو مخ، إلى المشاركة في إعادة رسم الجدارية، قائلة: ""من جديد على جدار بيتنا في شارع كلية القاسمي سنرسم تخليدا للصحفية التي استشهدت برصاص الاحتلال في 11 أيار/ مايو الماضي، خلال تغطيتها لاقتحام الاحتلال لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية".

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المصدر / فلسطين أون لاين
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