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فصائل العمل الوطني بطولكرم تدعو لاعتبار الثلاثاء المقبل يوما لمساندة الأسرى

27 اغسطس 2022 . الساعة 19:09 بتوقيت القدس
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وقفة تضامنًا مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال

قررت فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم، اعتبار يوم الثلاثاء المقبل يوماً لحشد جميع قوى ومكونات المجتمع لمساندة الأسرى.

وأكدت القوى خلال اجتماع للجنة التنسيق الوطني لفصائل العمل الوطني، عقد اليوم السبت، في مقر جبهة النضال الشعبي، ضرورة دعم وإسناد الأسرى في نضالهم وفي معركتهم النضالية التي قررت الحركة الأسيرة خوضها في سجون ومعتقلات الاحتلال، وضرورة تعزيز المشاركة الشعبية وتوسيعها في دعم وإسناد الخطوات النضالية التي أعلنها الأسرى في مواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال.

واعتبرت أن الهجمة المسعورة والإجراءات التي تستهدف الأسرى هي سياسة ممنهجة لكسر إرادتهم، داعية كلّ أبناء شعبنا في الداخل والخارج لمساندة الأسرى في وجه عنجهية الاحتلال.

وطالبت القوى بتحشيد جميع قوى وفعاليات ومؤسسات شعبنا لأوسع تضامن وإسناد لمعركة الكرامة التي تخوضها الحركة الأسيرة بشكل موحد، بالتزامن مع فعاليات شعبية وميدانية في مواجهة قوات الاحتلال والمستوطنين، مؤكدة ضرورة توسيع دائرة الفعل الشعبي وتصعيد المقاومة الشعبية بكافة أشكالها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#فلسطين #الأسرى #طولكرم #الضفة الغربية

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