"الطوارئ العليا للحركة الأسيرة" تعلن خطواتها النضالية وصولاً للإضراب المفتوح

أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم السبت، عن برنامجها النضالي في المواجهة المتجددة مع إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، رداً على تعنّته بالتراجع عن قراراته المتعلّقة بالنقل التعسّفي للأسرى.

وعزت اللجنة، في بيان صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إجراءات الاحتلال بحق الأسرى، إلى أنها تأتي "للتغطية على فشله الذريع في عملية نفق الحرية العام الماضي".

وأكدت "الدخول في مرحلةً جديدة من مراحل المواجهة مع السجان، وذلك عبر الإعلان رسميًّا يوم غدٍ عن حلّ التنظيم في كافة السجون وذلك في خطوة تمرد على السجان وقراراته بأعلى درجاته كمرحلة أخيرة قبل الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام، والذي تم تحديد موعده من قبل لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة".

وقالي: إنّ برنامجها النضالي للأسبوع الجاري "سيتصاعد يومًا بعد يوم، وسيبدأ اعتبارًا من يوم غد الأحد 28 أغسطس/آب عبر الدخول في مرحلة حلّ التنظيم والتي ستستمر دون توقف حتى تحقيق مطالبنا، والتي نؤكّد استمرارها حتى حال دخلنا الإضراب عن الطعام"، مضيفة: و"يوم الإثنين الموافق 29/8/2022م سيتم لبس الشاباص بشكل كامل طوال اليوم في الساحات وعلى العدد".

ونبهت إلى أنّ 1000 أسير سيشرعون في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس 1 سبتمبر/أيلول المقبل كدفعة أولى، مؤكّدة أنّه سيتمّ رفدهم بأفواج أخرى من الأسرى وفق آلية متفق عليها ومنظمة من قبل لجنة الطوارئ.

ودعت لجنة الطوارئ الوطنية العليا جماهير شعبنا للوقوف إلى جانب أبنائهم الأسرى؛ وذلك من خلال الوقفات أمام المؤسسات الدولية، والتوجّه إلى نقاط التماس مع العدو "فجبهة الإسناد الخارجية إن لم تكن أكثر أهمية، فهي على الأقل توازي في أهميتها خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام داخل قلاع الأسر".

وحيّت الأسير خليل العواودة، والذي تجاوز يومه الـ 168 في الإضراب المفتوح عن الطعام، والذي يطالب بإنهاء اعتقاله الإداري بعد تنصل الاحتلال من التزاماته بإطلاق سراحه أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة، مشددة على أن ديدن الاحتلال هو "نقض العهود والالتزامات".

وفي الختام شكرت اللجنة أبناء شعبنا كافة الذين لبوا دعوتها يوم الجمعة بالخروج في المسيرات والوقفات وتخصيص خطبة الجمعة للدفاع عن الأسرى في جميع أرجاء الوطن، مطالبة إياهم بمزيد من الدعم والإسناد للأسرى في سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين