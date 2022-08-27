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جمعة: السماح للفلسطينيين باستخدام مطار "رامون" مرعب ومُريب سياسياً

27 اغسطس 2022 . الساعة 13:38 بتوقيت القدس
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النائب في المجلس التشريعي أشرف جمعة

وصف النائب في المجلس التشريعي، أشرف جمعة، سماح الاحتلال للفلسطينيين من سكان الضفة أو الداخل باستخدام مطار رامون بالمرعب والمُريب سياسياً، مؤكدا أنه مؤشرا خطيرا للتوجهات الاستراتيجية الجديدة للاحتلال تجاه القضية الفلسطينية برمتها وتنفيذاً للتقييم الاستراتيجي "لإسرائيل" عام 2022.

وأضاف جمعة خلال لقاء صحافي، السبت، أن هذه القضية تعكس الترويج من قبل الاحتلال لتحركات سياسية مقترنة بإجراءات اقتصادية كأنها نوع من التخفيف عن الفلسطينيين لكنها في الحقيقة تعكس الجزء الأمني في التحكم والسيطرة على الأوضاع وعدم انفلات الأمور فيما هو قادم وخلق أزمات فلسطينية مع الأردنيين وغيرهم فيما يعرف بالمقارنة بين إجراءات سهلة وأخرى صعبة للسفر وخلافه.

وأكد أن هذه الخطوة تشير إلى "بارومتر" خطير لزعزعة الثقة بين الشعب الفلسطيني والأردني ما يتطلب تدخلاً من الجهات الرسمية في الأردن والسلطة لوضع حد لهذه الخطوة المريبة عبر اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتلال والعمل الحثيث لتسهيل عملية سفر الفلسطينيين عبر معبر الكرامة.

ومؤخرا نشرت وسائل إعلام عبرية، سماح سلطات الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، والداخل المحتل، باستخدام مطار ريمون جنوب فلسطين المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#النائب أشرف جمعة

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