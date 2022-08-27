أسير من جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

دخل الأسير يوسف عطا دياب حمدان (50 عامًا) من مدينة جنين بالضفة الغربية، اليوم السبت، عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي .

من جهته، أفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت الأسير حمدان بتاريخ 27/8/2003، واستمر التحقيق معه لأكثر من 4 أشهر.

وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكمًا بالسجن المؤبد مرتين، كما حرمه الاحتلال من فرصة إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على والدته، التي توفيت وهو في الأسر.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (5200) أسير، منهم (38) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (220) طفلًا، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (530) معتقلًا، فيما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين