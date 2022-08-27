إصابات في نابلس ورام الله خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، في بلدتين بمحافظتي نابلس ورام الله، شمال ووسط الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن عدد من الإصابات.

وبحسب مصادر محلية، اندلعت مواجهات عقب اقتحام جيش الاحتلال بلدة دير شرف، غربي مدينة نابلس.



من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني: إنّ "طواقمه تعاملت مع إصابتين بالرصاص المطاطي، وأكثر من 10 إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في مواجهات بلدة دير شرف".



وأفادت مصادر محلية بأنّ "قوات عسكرية كبيرة تتبع جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وسط مواجهات عنيفة، وداهمت عدة منازل ومحال تجارية، وصادرت تسجيلات كاميرات، بهدف البحث عن منفذي عملية إطلاق النار".



في غضون ذلك، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة سلواد، شرق رام الله.



واقتحمت قوات الاحتلال منزل جد الأسير كمال العنيد، الذي اعتقلته وحدة "اليمام" الخاصة قبل يومين في سلواد، قبل اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، وسط حديث عن وقوع إصابة على الأقل في صفوف الشبان، وفق مصادر محلية.



وجرى اعتقال العنيد برفقة شاب آخر من البلدة، حيث ادّعت مصادر إسرائيلية وقوفهما خلف عملية إطلاق نار تجاه حافلة للمستوطنين منذ أيام، ما تسبب بوقوع أضرار فيها.



وعادة ما تشهد مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، إثر اقتحامات واستفزازات تُنفّذها الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين