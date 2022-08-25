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للمرة الثالثة.. الاحتلال يمدد اعتقال الطالبة "جرادات"

25 اغسطس 2022 . الساعة 19:53 بتوقيت القدس
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الطالبة الجامعية دينا جرادات

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في معسكر سالم، اليوم الخميس، اعتقال الطالبة الجامعية دينا جرادات، من مدينة جنين شمالي الضفة للمرة الثالثة على التوالي.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في تصريح مقتضب أن محكمة الاحتلال مددت اعتقال جرادات إلى نهاية الشهر الجاري، لافتاً إلى أنها اعتقلت في السابع من آب/أغسطس الحالي، وهي طالبة إعلام في جامعة القدس المفتوحة.

ويبلغ عدد الأسيرات الفلسطينيات 29 أسيرة في سجن "الدامون"، سبعٌ منهن أسيرات أمهات، إلى جانب أربع أسيرات أخريات موقوفات في مركز تحقيق "بتاح تكفا".

المصدر / فلسطين أون لاين
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