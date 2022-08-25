حراس "الأقصى" يحبطون محاولة تهريب شمعدان وأدوات تلمودية للمسجد

أحبط حراس المسجد الأقصى، محاولة مستوطنين تهريب شمعدان، وأدوات تستخدم للطقوس التلمودية.

ووفق مصادر مقدسية، فإن الأدوات المضبوطة كانت بحوزة مستوطنتَيْن، قبل اقتحامهما ساحات المسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة.

واكتشف حراس الأقصى وجود الشمعدان والأدوات بحوزة المستوطنتيْن، خلال اقتحام السائحين والمستوطنين لساحاته".

وتأتي محاولة إدخال المستوطنتيْن "الشمعدان" وأدوات الطقوس التلمودية إلى المسجد الأقصى تزامنًا مع ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة لسائحة ترتدي "ملابس فاضحة" داخل ساحات المسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين