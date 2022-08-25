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أهالي المعتقلين السياسيين يدعون لوقفة تضامنية مع أبنائهم برام الله

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السبت القادم

أهالي المعتقلين السياسيين يدعون لوقفة تضامنية مع أبنائهم برام الله

25 اغسطس 2022 . الساعة 16:07 بتوقيت القدس
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سيدة ترفع لافتة منددة بجريمة الاعتقال السياسي في الضفة وتطالب بالإفراج عن ابنها

دعا أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، إلى المشاركة في الوقفة التضامنية الأسبوعية مع أبنائهم المعتقلين في سجون السلطة، السبت القادم.

وبيّن الأهالي أن الوقفة ستنظم يوم السبت القادم 27، في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا، على دوام المنارة وسط رام الله.

وأكدوا أن الهدف من الوقفة هو المطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين، الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب وأقسى أساليب التحقيق ظلماً وجوراً في سجون السلطة ومسلخ أريحا.

وتواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية، واختطاف أكثر من 29 معتقلًا على خلفية سياسية، معظمهم أسرى محررون.

كما تواصل والدة المعتقل السياسي أحمد هريش ووالدة المعتقلين السياسيين جهاد وسعد وهدان، إضرابهما عن الطعام احتجاجاً على اعتقال أبنائهما لليوم الـ81 على التوالي.

ورصدت مجموعة "محامون من أجل العدالة" أكثر من 117 حالة اعتقال سياسي ونقابي منذ بداية شهر 6 /2022، وصفتها بالوحشية.

وينظم أهالي المعتقلين السياسيين وقفة احتجاجية أسبوعية وسط مدينة رام الله، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، ووقف الظلم الذي يتعرضون له في زنازين السلطة ومسلخ أريحا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقفة تضامنية مع المعتقلين سياسيا #أهال المعتقلين سياسيا في الضفة

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