"العبادسة": منظمة التحرير أخطأت الطريق منذ اعترافها بالاحتلال

انتقد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية يحيى العبادسة، اليوم الخميس، تهنئة المنظمة لحزب "ميرتس" الإسرائيلي بعد إجرائه الانتخابات المبكرة، وقال:" إنّ منظمة التحرير تسير في الطريق الخاطئ منذ اعترافها بالاحتلال".

وعدَّ خلال تصريح صحفي، ما بدي من المنظمة، بأنه نتيجة لسيرها في مسار خاطئ بعيدًا عن تطلعات الشعب الفلسطيني.

وأضاف: إن "المنظمة تسير في الطريق الخطأ منذ اعترافها بالكيان الإسرائيلي، ومنذ ذلك الوقت والمنظمة تعمل على محاربة أيّ محاولة من أبناء الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال وقبلت أن تكون أداة تنفيذية تتعامل مع قوات الاحتلال من خلال التنسيق الأمني".

وتابع:" محتاجون لأكثر من إصلاح منظمة التحرير، فنحن نحتاج لجهد وطني ثوري يعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية ويعيد تصويب وتوجيه البوصلة وتقويم هذا التاريخ كله واستخلاص العبر والعظات".

وأشار إلى أنه كلما تقدم الزمن كلما ابتعدت المنظمة عن آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني وانحرفت حتى أصبحت لا تُفرّق بين وظيفتها وبين وظيفة الاحتلال.

وأكد على أنّ مثل هذه الخطوات تعطي مُبررًا لتتكئ عليه الأنظمة العربية والمطبعين في كلّ مكان لإقامة علاقات طبيعية مع الكيان، والذهاب لأبعد من ذلك في التحالف معه والقبول به في المنطقة العربية.

ودعا العبادسة لبناء شراكة وجبهة وطنية عريضة للكلّ الفلسطيني لتصويب المسار والقضاء على كلّ هذه القضايا التي لحقت بتاريخنا الوطني الفلسطيني وأدّت للتباعد العربي والشعبي.

المصدر / فلسطين أون لاين