دعوات مقدسية لشدّ الرحال للمسجد الأقصى تحت عنوان "رباطنا درع"

دعا مقدسيون ونشطاء فلسطينيون إلى الحشد وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك غدًا الجمعة، والمشاركة بحملة "الفجر العظيم" تحت عنوان جمعة "رباطنا درع".

وأكدت الدعوات على ضرورة مواصلة مسيرة الرباط المباركة في المسجد الأقصى، للدفاع عنه ومواجهة مخططات الاحتلال المستمرة لتهويده.

ودعا الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن مدينة القدس، محمد حمادة المرابطين في الأقصى ودائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إلى التكاتف وتوحيد الجهود لمواجهة ومنع تكرار الانتهاكات الصارخة لحرمة المسجد وقدسيته.

وحثّ حمادة أبناء الشعب الفلسطيني على عدم السماح بتمرير هذه الخطوة الدنيئة، وتعزيز الرباط والتواجد في الأقصى والمشاركة الفاعلة في حملة "الفجر العظيم".

وتحولت حملة "الفجر العظيم" إلى تظاهرة دينية سياسية أسبوعية في المسجد الأقصى، من خلال تسمية كل جمعة باسم معين يشير إلى إحدى القضايا التي يواجهها الشارع المقدسي.

وكانت انطلقت الحملة لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020، ، لمواجهة المخاطر المحدقة واقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى الأقصى، حتى عمت بقية المدن الفلسطينية.

وعادت مع بدايات عام 2022 إلى واجهة المبادرات الشعبية المقدسية، التي تُمثّل تجمعًا شعبيًّا أسبوعيًّا كبيرًا في قلب المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين