متطرفون صهاينة يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

اقتحم عشرات المتطرفين الصهاينة، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المتطرفين الصهاينة اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، بداية من باب المغاربة متجهين نحو باب السلسلة كالمعتاد.





وكانت جمعيات استيطانية متطرفة، قد أطلقت مساء أمس الأريعاء، دعوات لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك.

وتزامن ذلك مع دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه بعد تزايد اعتداءات المستوطنين على المسجد.





يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.



