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إصابة جندي (إسرائيلي) باشتباك مسلح مع مقاومين في جنين

25 اغسطس 2022 . الساعة 08:31 بتوقيت القدس
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أصيب جندي يتبع الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، برصاص مقاومين فلسطينيين خلال اشتباك مسلح عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية برقين قضاء جنين شمال الضفة الغربية.

وأعلن جيش الاحتلال إصابة أحد جنوده بجروح في يده، برصاص مقاومين خلال اقتحام قرية برقين، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

وتصدى مقاومون لاقتحام قوات الاحتلال بالرصاص، حيث أظهرت مقاطع مصورة لحظات إطلاق النار صوب آليات الاحتلال. وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة في جنين، طالت القيادي في حركة حماس الشيخ موسى حلاجية.

كما استهدف مقاومون قوات الاحتلال بإطلاق النار قرب مخيم بلاطة شرق نابلس.

وتشهد مناطق الضفة الغربية في عمليات المقاومة والتصدي لقوات الاحتلال واقتحاماتها، بالاشتباكات المسلحة وإطلاق النار.

بدوره، رصد مركز المعلومات الفلسطيني "مُعطى" (588) عملاً مقاوماً، أدت إلى جرح وإصابة (18) مستوطناً خلال يوليو الماضي.

ووثق التقرير (44) عملية إطلاق نار ضد أهداف تابعة للاحتلال، منها (12) عملية في نابلس ومثلها تتالياً في جنين، حيث تصدى المقاومون فيها لاقتحام قوات الاحتلال اليومية، وخاضوا اشتباكات عنيفة معها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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