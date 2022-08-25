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برهوم: الاحتلال سيدفع ثمن اعتداءاته بحق شعبنا ومقدساتنا

25 اغسطس 2022 . الساعة 00:37 بتوقيت القدس
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أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس فوزي برهوم، أن الاحتلال سيدفع ثمن اعتداءاته وانتهاكاته بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

جاء ذلك خلال قفة جماهيرية نظمتها حركة المقاومة الإسلامية حماس في شرق مدينة غزة، مساء الأربعاء، بالذكرى ال 53 لإحراق المسجد الأقصى المبارك.

وقال برهوم "إن "سيف القدس" ما زال مشرعاً وما حققناه من انتصارات ما زالت حاضرة ولدينا الكثير من ابداعات المقاومة التي نراكم عليها نصرة لشعبنا وللمسجد الأقصى".

وأضاف برهوم: " 53عامًا وجرائم الاحتلال على شعبنا في كل ساحات الوطن ومشهد الجريمة يتكرر على مرأى ومسمع العالم".

وأشار إلى أن حربنا مع الصهاينة حرب دينية وعقدية، ونقاتل من أجل القدس وفلسطين وانتزاع حقوقنا المسلوبة وتحرير فلسطين نيابة عن الأمة.

وشدد برهوم، "يدنا على الزناد هنا في غزة وعيوننا تشير إلى القدس وعلى الاحتلال أن يحسب ألف حساب لأي معركة قادمة مع المقاومة".

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #حماس #القدس #الشعب الفلسطيني #فوزي برهوم #سيف القدس

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