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رغم فوائده الصحية.. "الجرجير" خطأ واحد يحوله إلى سبب للسرطان!

25 اغسطس 2022 . الساعة 00:00 بتوقيت القدس
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قالت الرابطة الإقليمية لمزارعي الفاكهة والخضروات في منطقة الراين: إن الجرجير يتمتع بفوائد صحية جمّة، فضلا عن دوره في إنقاص الوزن.

ويعد الجرجير من الخضروات الغنية بالمعادن والفيتامينات مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والفوسفور وفيتامين A وفيتامين C وفيتامين K والبيتا كاروتين وحمض الفوليك.

وأضافت الرابطة الألمانية أن الجرجير غني بمضادات الأكسدة، التي تحارب ما يعرف "بالجذور الحرة" (Free Radicals)، التي تهاجم الخلايا وترفع خطر الإصابة بالسرطان والشيخوخة.

كما يزخر الجرجير بزيوت الخردل، التي تندرج ضمن المواد المرة، والتي تعمل على الوقاية من السرطان.

وبالإضافة إلى ذلك، يمتاز الجرجير بقلة سعراته الحرارية؛ حيث تحتوي كل 100 جرام على 30 سعراً حرارياً فقط، مما يجعله غذاء مناسبا لإنقاص الوزن.

وشددت الرابطة على ضرورة تناول الجرجير طازجا قدر الإمكان؛ نظرا لاحتوائه على مادة "النترات"، التي تتحول عند التخزين لمدة طويلة إلى مادة "نتريت"، التي يشتبه في أنها تسبب السرطان وتمنع نقل الأكسجين في الدم.

ولذا ينبغي تخزين الجرجير في كيس رقائق معدنية أو علبة مغلقة في الثلاجة لمدة يومين كحد أقصى.

المصدر / وكالات
#مرض السرطان #الفيتامينات #الكالسيوم #الجرجير #الخردل

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