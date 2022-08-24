البرغوثي: الجرأة على انتهاك الأقصى مدعاة لاستنهاض الهمم

قالت الناشطة فادية البرغوثي إن الانتهاكات المتتالية للمسجد الأقصى المبارك والتي كان آخرها دخول متطرفات بلباس فاضح إلى باحاته، تستدعي خطوات عملية جادة من كل الغيورين من أبناء شعبنا.

وشددت البرغوثي على أن هذا التمادي لا يجب أن يقابل بالتخاذل، وهذه الجرأة في التطاول على مسرانا يجب أن تستنهض الهمم لحمايته والدفاع عنه.

واعتبرت أن "الصور المتداولة للسائحة العارية تحمل رسائل مقصودة ووقحة موجهة للشعوب العربية والإسلامية، مضمونها أن أقدس بقاعكم باتت مزاراً للسائحين وللمتطرفين من بني صهيون فماذا أنتم فاعلون؟".

وأضافت: "على الصهاينة أن يعلموا أن وجودهم على أرض الأقصى الطاهرة هو دنسٌ مرفوض؛ كساةً كانوا أم عراة".

وحذرت من السكوت عن هذه الانتهاكات المتتالية، مشيرة إلى أنها "إن لم تجد رادعاً وقوبلت بالشجب والاستنكار الهزيلين ستتعاظم كمًا ونوعًا".

ونشرت مستوطنات صهيونيات على حسابهن في انستغرام، اليوم الأربعاء، صورا مخلة أثناء اقتحامهن الأقصى، في انتهاك واضح لحرمة المقدسات الإسلامية، ما أثار غضب الفلسطينيين.

وأثار تدنيس المسجد غضب الفلسطينيين، الذين طالبوا والرباط المستمر في المسجد للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

وأكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة على أن دخول متطرفات بلباس فاضح إلى المسجد الأقصى المبارك عمل استفزازي مدان، واعتداء صارخ على حرمة أماكن العبادة، وإمعانٌ في استهداف الهوية الإسلامية الطاهرة للمدينة المقدسة.

وقال حمادة إن هذه الاستفزازات الجديدة تأتي في ظل حالة من تصاعد تضييق الاحتلال على حراس المسجد الأقصى، واستهدافهم بالاعتقالات والإبعاد، ورفضه لزيادة عددهم، وهو ما يحد من قدرتهم على التصدي لمثل هذه الظواهر داخل رحاب الأقصى.

ودعا المرابطين في الأقصى ودائرة الأوقاف بالقدس إلى التكاتف وتوحيد الجهود لمواجهة ومنع تكرار مثل هذه الظواهر.

كما حث أبناء شعبنا على عدم السماح بتمرير هذه الخطوة الدنيئة، وتعزيز الرباط والتواجد في الأقصى والمشاركة الفاعلة في حملة الفجر العظيم.

المصدر / فلسطين أون لاين