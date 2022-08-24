قوات الاحتلال تعتقل نجل الشهيد محمد ريحان على حاجز في نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء الشاب مؤمن ريحان من قرية تل غربي نابلس، وهو نجل الشهيد القسامي يوسف ريحان.

وأفادت مصادر عائلية بأن قوات اعتقلت مؤمن أثناء مروره على حاجز زعترة العسكري.

ومؤمن ريحان طالب في كلية الرياضة بجامعة النجاح الوطنية في نابلس، ويدير أيضاً مشتل الريحان.



وهو ابن الشهيد القسامي محمد يوسف ريحان الذي ارتقى في 12/11/2001، في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزله في محاولة لاعتقاله.

وبعد شهر واحد بالضبط وتحديدا بتاريخ 12/12/2001 تمكن شقيقه القسامي عاصم يوسف ريحان، من الثأر لدماء شقيقه محمد، عندما نفذ عمليته الاستشهادية البطولية التي عرفت بـ"عملية عمانوئيل".

وتمكن عاصم وعدد من أفراد خليته القسامية من زرع عبوات ناسفة في طريق حافلة للمستوطنين على خط رقم (198) المتجّهة إلى مستوطنة (عمانوئيل).

وعندما حانت اللحظة المناسبة فجّر عاصم العبوات الناسفة، وعندما توقفت الحافلة أطلق عاصم الرصاص على المستوطنين فقتل 11 منهم وأصاب نحو 40، قبل أن ينضم عاصم شهيداً، ويلتحق بشقيقه محمد.

يشار أيضاً إلى أن شقيقهم عماد أسير في سجون الاحتلال ومرشح عن قائمة القدس موعدنا.

المصدر / فلسطين أون لاين