9 أعمال مقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية خلال الساعات الـ24 الماضية، 9 أعمال مقاومة شملت مواجهات مع قوات الاحتلال، وعمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة وحارقة.

وخلال الساعات الماضية أطلق مقاومون النار، وألقوا عبوات ناسفة وزجاجات حارقة على قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين.

واندلعت مواجهات في 6 مناطق تخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة، وبرقة وسلواد في رام الله، وعزون في قلقيلية، ومخيم العروب في الخليل.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" (588) عملاً مقاوماً، أدت إلى جرح وإصابة (18) إسرائيلياً خلال يوليو الماضي.

ووثق التقرير (44) عملية إطلاق نار ضد أهداف تابعة للاحتلال، منها (12) عملية في نابلس ومثلها تتالياً في جنين، حيث تصدى المقاومون فيها لاقتحام قوات الاحتلال اليومية، وخاضوا اشتباكات عنيفة معها.

وحسب التقرير، واصل الشباب الثائر فعاليات المقاومة الشعبية وتصديهم لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، حيث شهدت الضفة والقدس (180) عملية إلقاء حجارة، و(76) مقاومة اعتداء مستوطنين، و(28) مظاهرة ومسيرة شعبية، و(220) مواجهة بأشكال متعددة.

وشهدت محافظات نابلس والقدس والخليل أعلى وتيرة في عمليات للمقاومة، حيث بلغت على التوالي (105، 83، 80) عملية.

المصدر / فلسطين أون لاين