حدث نادر وغير مسبوق في تاريخ الدوري السعودي

سيشهد الدوري السعودي لكرة القدم خلال الموسم الجديد 2022-2023 ظاهرة غير مسبوقة، منذ قرار السماح للأندية السعودية بالتعاقد مع حراس مرمى أجانب قبل خمسة مواسم.

واستعان 15 نادياً بحراس مرمى أجانب، باستثناء الهلال الذي يضم في صفوفه الدولي الحالي محمد العويس والسابق عبدالله المعيوف.

وينتمي حراس مرمى الأندية إلى 15 جنسية، بواقع خمسة من البرازيل وواحد من كل من كولومبيا والكاميرون والأوروغواي والمغرب والجزائر وصربيا والسويد ومونتينيغرو ورومانيا وكوريا الجنوبية.

ويعتبر حارسا الاتحاد وضمك، البرازيلي مارسيلو غروهي والجزائري مصطفى زغبة الأقدم، إذ سيقضي كل منهما موسمه الرابع مع فريقه.

ويبقى الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، حارس الفيحاء، الأكبر سناً بواقع 39 عاماً، بينما يُعدّ البرازيلي مايلسون حارس التعاون، الأصغر (25).

وضمت قائمة الأجانب حارس أرسنال الإنجليزي ونابولي الإيطالي السابق الكولومبي دافيد أوسبينا المنضم إلى النصر، البرازيليين باولو فيكتور (الاتفاق) وفيكتور براغا (الطائي)، الكاميروني ديفيس إيباسي (أبها)، الأوروغوياني مارتين كامبانيا الذي يقضي موسمه الثالث مع الباطن، المغربي منير المحمدي (الوحدة) والبرازيلي مايلسون (التعاون) والسويدي ياكوب رينّي (الفتح).

كما تضمّ غروهي الذي يلعب موسمه الرابع مع الاتحاد، وزغبة في موسم رابع مع ضمك، الصربي فلاديمير ستويكوفيتش في موسم ثان مع الفيحاء، البرازيلي دوغلاس (الخليج)، الموتينيغري ميلان مياتوفيتش (العدالة)، الكوري الجنوبي كيم سيونغ-جيو (الشباب)، والروماني سيلفيو لونغ جونيور (الرائد).

المصدر / وكالات