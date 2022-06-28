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الهلال يهزم الفيصلي ويتوج بطلًا للدوري السعودي

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الهلال يهزم الفيصلي ويتوج بطلًا للدوري السعودي

28 يونيو 2022 . الساعة 00:58 بتوقيت القدس
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توج نادي الهلال بلقب دوري كأس محمد بن سلمان لكرة القدم، للمرة الثالثة على التوالي والـ 18 في تاريخه بعد فوزه اليوم على الفيصلي 2-1 في ختام الأسبوع الـ 30 الأخير من البطولة.

وسجل ثنائية الهلال، المهاجم الدولي النيجيري أوديون إيغالو في الدقيقتين 7 و64، بينما أحرز البرازيلي كلايسون فييرا، هدف الفيصلي الوحيد في الدقيقة 70.

ورفع الهلال رصيده إلى 67 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، اتحاد جدة، الذي سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه الباطن في مباراة أقيمت اليوم أيضا.

وحقق الهلال لقب الدوري السعودي للمرة الثالثة تواليا والـ 18 في تاريخه، واللقب الخامس في السنوات الست الأخيرة، وحقق أفضل عودة في تاريخ الدوري السعودي، بعد أن كان يفصله عن الاتحاد المتصدر 16 نقطة.

كما توج مهاجم الهلال، إيغالو، بلقب أفضل هداف في الدوري السعودي هذا الموسم بتسجيله 24 هدفا.

المصدر / وكالات
#الدوري السعودي #نادي الهلال #كأس محمد بن سلمان

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