براتب شهري 2،243 دولار.. وظيفة شاغرة في "أونروا" بقطاع غزة

الأونروا بغزة تعلن عن وظيفة رئيس برنامج البنى التحتية الميدانية

إعلان توظيف صادر عن إدارة الأونروا تعلن فيه عن وظيفة رئيس برنامج البنى التحتية الميدانية Chief, Field Infrastructure and Camp Improvement Programme للعمل في برنامج البنية التحتية / الهندسة - مكتب غزة الإقليمي .

مهام الوظيفة

- يوفر القيادة لبرنامج تحسين البنية التحتية والمخيمات (ICIP) في الميدان.

- يضع الخطط والأنشطة والأولويات والسياسات وتدفقات العمل ، ويضع المراجعات ويشرف على تنفيذ السياسات والإجراءات ؛ يضمن تلبية متطلبات الأونروا ومتابعتها وتقديم خدمات ICIP للاجئين بكفاءة وفعالية.

- يشرف على التخطيط والتنفيذ الشامل للتنمية الحضرية متعددة التخصصات ويعززهما مما يؤثر بشكل إيجابي على حياة اللاجئين بشكل عام وخاصة في المخيمات .

- يعزز النهج التشاركية المجتمعية ، بالتشاور الوثيق مع DICI وبالتنسيق مع أصحاب المصلحة الخارجيين ، بما في ذلك البلديات والسلطات المحلية والمنظمات المجتمعية الأخرى والمنظمات غير الحكومية ، من أجل ضمان تماسك وتكامل التدخلات والاتساق مع النهج الاستراتيجي المعتمد من الأونروا والتنمية الحضرية الوطنية الخطط.

- يقود عملية إعداد استراتيجية البرنامج على المستوى الميداني ، ويساهم بشكل جوهري في التخطيط الاستراتيجي للبرنامج على مستوى الوكالة ويقود تخطيط الأنشطة ذات الصلة ، بما في ذلك إدارة الميزانية والدعوة وإدخال نُهج مبتكرة لإقامة الشراكات وتمويل البرنامج الدولي للشراكات الدولية التدخلات.

- يؤدي واجبات مدير الأشغال على النحو المحدد في وثائق الأونروا.

- يوفر الإشراف العام لإدارة العقود والمراجعات المركزية لتأكيد الوفاء بجميع التزامات العقد وتقليل المخاطر والمسؤوليات التعاقدية للوكالة خاصة في إدارة الاختلافات والمطالبات ؛ يصادق على صحة ودقة جداول الكميات والحسابات المالية المؤقتة والختامية للأعمال المنفذة.

- يشرف على خطط خدمات الصحة البيئية في الميدان ويبدأ ويشرف على خطط جديدة لإدارة النفايات الصلبة في المخيمات.

- يشرف على الخدمات الأخرى المتعلقة بالصحة البيئية ، بما في ذلك مراقبة جودة المياه وتطوير الآبار ، عند الاقتضاء.

- يوفر مستوى عالٍ من الإشراف العام على تخطيط وتصميم وبناء مرافق الوكالة والبنية التحتية البيئية ، بما في ذلك تلك التي صممها / أشرف عليها مستشارون خارجيون ، بما في ذلك إمدادات المياه ومياه الصرف ومياه الأمطار والطرق والملاجئ وأعمال الصيانة في الميدان ، حسب الاقتضاء؛ يرتب لتعيين وإحاطة ومراقبة الاستشاريين بالتنسيق مع DICI.

- كتابة وتقديم تقارير التقدم الشامل للبرنامج في الميدان.

- يشرف على إعداد التقارير الأخرى للاستخدام الداخلي وتقديمها إلى الأطراف الخارجية للوكالة مثل المانحين والملاجئ.

- يشرف على إعداد تقارير الإدارة القائمة على النتائج وتحقيق أهداف البرنامج من خلال تحليل المؤشرات والاتجاهات ؛ يمثل الميدان في الاجتماعات الخارجية ذات الصلة ، ويقدم إحاطة حسب الاقتضاء.

- يشرف على إدارة الموارد البشرية للقسم ، بما في ذلك مهام العمل والأداء والتدريب.

- يشرف على تنمية قدرات الموظفين وتدريبهم ، مما يضمن تزويد موظفي ICIP بالكفاءات اللازمة لأداء واجباتهم بفعالية وكفاءة وأخلاقية ؛ مسؤول عن تسهيل التميز الفردي جنبًا إلى جنب مع التميز الجماعي ، والتأكد من أن العمل المخصص يتوافق مع مجموعة مهارات أعضاء الفريق ؛ يضمن تواصلًا أفضل داخل الفريق وأن تكون خارطة الطريق واضحة للجميع ؛ يضمن حصول الجميع على ملاحظات مناسبة حول أدائهم وأداء الفرق ، ويحصل العمل الجيد على التقدير الذي يستحقه ويدعمه.

- التأكد من تبسيط معايير حماية الوكالة والمعايير الأخرى ضمن عمليات البرنامج في الميدان ، بما في ذلك تلك التي تتعامل مع سلامة البيئة المبنية وشموليتها لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة ، والتأكد طوال الوقت من المتطلبات المتعلقة بنوع الجنس و ابعاد ثقافية.

- يؤدي واجبات أخرى قد يكلفه بها المشرف.

مؤهلات الوظيفة

- شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية أو الهندسة المعمارية من جامعة معترف بها .

- أو شهادة جامعية متقدمة (ماجستير أو ما يعادلها) من مؤسسة تعليمية معتمدة في الهندسة المدنية أو الهندسة المعمارية أو الإدارة أو المجالات الأكاديمية الأخرى ذات الصلة.

- خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة والمسؤولة بشكل تدريجي بما فيها خبرة لا تقل عن خمس سنوات كمهندس / مهندس معماري مسؤول عن تخطيط وإدارة وتنفيذ التخطيط الحضري ومشاريع البناء والإسكان لذوي الدخل المنخفض والبنية التحتية .

- من المستحسن أن يكون لديك خبرة في تنمية المجتمع والتخطيط الحضري.

- من المستحسن أن يكون لديك خبرة محددة في تطوير و / أو مشاريع إعادة التأهيل في بيئة مبنية مماثلة للمخيمات.

- من المستحسن أن يكون لديك خبرة في إشراك المجتمع وأصحاب المصلحة في تخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية باستخدام فرق متعددة التخصصات.

- من المستحسن أن يكون لديك معرفة وقدرات مثبتة في إدارة المشاريع وإدارة العقود.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

ملاحظات

- نوع العقد: تعيين محدد المدة

- مدة العقد: 3 سنوات بما في ذلك فترة اختبار لمدة سنة واحدة ، مع إمكانية تمديد إضافي ، رهنا بتوافر الأموال والأداء المرضي والحاجة المستمرة.

- الراتب الأساسي: الراتب الأساسي الشهري من 2،243.60 دولار أمريكي. بالإضافة إلى بدل كبار الموظفين المهنيين شهريًا 90٪ من الراتب الأساسي وبدل الإعالة الشهري حتى 123.25 دولارًا.

- التقاعد: مساهمة صندوق الادخار (15.2٪ من الراتب الأساسي تدفعها الوكالة)

- قد يتم تطبيق شروط الخدمة والمزايا الأخرى.

طريقة التسجيل

- رقم هذه الوظيفة هو 188654

- اسم الوظيفة باللغة الانجليزية هو |

( Chief, Field Infrastructure and Camp Improvement Programme )

- عند التسجيل بالموقع واختيار الدولة لن تجد دولة فلسطين وإنما ستجد الأراضي الفلسطينية باللغة الانجليزية كالتالي :

( State of Palestine )

- على المعنيين التسجيل وعمل حساب في موقع (inspira.un.org ) الخاص بوظائف الأمم المتحدة والبحث عن الشاغر المذكور عبر إدخال رقم او اسم الوظيفة (باللغة الإنجليزية)

- ملاحظة | يمكنكم مشاهدة فيديو يساعد في عملية التسجيل من خلال الرابط التالي :

https://youtu.be/zd7hfwWz24g

- ينتهى التسجيل لهذه الوظيفة بتاريخ 5/9/2022